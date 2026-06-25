Špagerice su ljetni must-have, a ovi modeli posebno su nam zapeli za oko

Postoje komadi kojima se svake godine iznova vraćamo čim stignu prvi pravi ljetni dani, a špagerice su definitivno jedan od njih. Ponovno su zauzele svoje mjesto u high street kolekcijama te dolaze u brojnim modelima koji će se savršeno uklopiti uz ljetne kombinacije

S dolaskom ljeta ponovno razmišljamo o laganim outfitima, prozračnim materijalima i obući koja će biti jednako stylish koliko i praktična za svakodnevno nošenje. Upravo su zato špagerice jedan od onih modela kojima se iz sezone u sezonu uvijek rado vraćamo, a ni ovo ljeto nije iznimka.

Već godinama slove za pravi klasik tople sezone jer u svaki outfit unose onaj prepoznatljiv opušteni, pomalo romantični mediteranski vibe. Odlično pristaju uz gotovo sve ljetne kombinacije, bilo da ih nosite uz lepršave haljine, suknje, lanene komplete, široke hlače ili omiljeni traper.

Dodatni razlog zašto ih toliko volimo krije se u tome što istovremeno izgledaju elegantno i vrlo ležerno, zbog čega su idealan izbor za grad, godišnji odmor, večernje šetnje ili dane provedene uz more.

Dobra vijest je da su i ove sezone špagerice zauzele važno mjesto u kolekcijama brojnih high street brendova pa se mogu pronaći u raznim modelima - od klasičnih ravnih verzija i sandala do modela s platformom ili punom petom. Ako postoji jedan model obuće koji se svakog ljeta uvijek uspije vratiti među najveće favorite, onda su to definitivno špagerice. Neke od najboljih modela iz aktualne high street ponude donosimo u nastavku.

H&M - 44,99 €

Mango - 49,99 €

Reserved - 35,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 35,99 €

Stradivarius - 35,99 €

Zara - 49,95 €