Ljetni make-up nije potpun bez dobrog rumenila: Donosimo favorite

Ljeto je idealno vrijeme za lagan i prirodan make-up, a rumenilo je jedan od onih proizvoda koji u samo nekoliko poteza može potpuno osvježiti izgled lica. Osim što licu daje zdravu boju i prirodan sjaj, odabrana nijansa može dodatno naglasiti preplanuli ten

Ljeto je ono doba godine kada koža izgleda najljepše - lagano preplanula, svježa i puna prirodnog sjaja. Šminka tada postaje prozračnija i jednostavnija, a jedan od proizvoda bez kojeg je teško zamisliti ljetni make-up svakako je rumenilo. Ono licu daje svježinu, toplinu i zdrav izgled, a uz pravu nijansu dodatno ističe preplanuli ten. No, visoke temperature, vlaga i znojenje često su razlog zbog kojeg rumenilo nestane s lica puno prije kraja dana. Dobra je vijest da uz nekoliko jednostavnih trikova i pravi odabir formule boju na obrazima možete zadržati od jutra do večeri.

Sve počinje dobrom pripremom kože

Baš kao i ostatak šminke, i rumenilo će izgledati bolje i trajati dulje ako je koža dobro pripremljena. Vizažisti često ističu da je upravo priprema kože jedan od najvažnijih koraka. Prije nanošenja šminke lice temeljito očistite, nanesite lagani serum i hidratantnu kremu te pričekajte desetak do petnaest minuta kako bi se proizvodi potpuno upili. Tijekom ljeta bolje je izbjegavati bogate kreme i ulja jer mogu stvoriti sklizak sloj zbog kojeg će se rumenilo brže razmazati ili nestati.

Jedan od najboljih trikova za dugotrajan make-up je slojevito nanošenje rumenila. Započnite s kremastom ili tekućom formulom koju ćete nježno utapkati u kožu, a zatim preko nje lagano nanesite rumenilo u prahu u sličnoj nijansi. Na taj način boja će se doslovno "zaključati" na obrazima i ostati postojana znatno dulje. Za kraj, cijeli make-up učvrstite fiksatorom u spreju koji će spojiti sve slojeve šminke i pomoći da rumenilo ostane svježe satima.

Pexels

Kremasto, tekuće ili kameno - koje rumenilo odabrati za ljeto?

Ljeti su kremasta i tekuća rumenila posebno popularna jer se lijepo stapaju s kožom i daju prirodan, svjež izgled, kao da rumenilo dolazi iznutra. Osim toga, često ostavljaju blagi sjaj koji licu daje zdrav i odmoran izgled. Kremaste formule posebno će odgovarati suhoj i normalnoj koži, dok su tekuća rumenila obično vrlo pigmentirana pa je za lijep efekt dovoljna tek mala količina proizvoda.

S druge strane, kamena rumenila i dalje imaju svoje mjesto u ljetnoj kozmetičkoj torbici, osobito ako imate masniju ili mješovitu kožu. Puderaste formule pomažu kontrolirati višak sjaja i često su dugotrajnije na visokim temperaturama. Pri odabiru obratite pozornost na fino mljevenu teksturu kako bi se rumenilo lijepo stopilo s tenom i ne bi izgledalo suho ili naglašavalo pore. Ako želite dodatno istaknuti preplanuli ten, teško ćete pogriješiti s toplim breskvastim, koraljnim ili ružičastim nijansama sa zlatnim podtonom.

Pexels

Top 5 rumenila za savršen ljetni izgled

Bilo da volite kremaste, tekuće ili kamene formule, pravo rumenilo naglasit će preplanuli ten i dati koži zdrav, prirodan sjaj. Izdvojili smo pet favorita koji će se savršeno uklopiti u svaku ljetnu kozmetičku torbicu.

NARS Blush

Riječ je o proizvodu koji s pravom nosi kultni status i smatra se jednim od najprodavanijih rumenila na svijetu. Njegova savršena mješavina breskvasto-ružičaste boje sa zlatnim česticama daje koži toplinu i suptilan sjaj koji idealno naglašava preplanulost. Formula je iznimno pigmentirana, ali se lako blenda i izgleda besprijekorno na obrazima. Cijena: oko 30 €

Promo

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush

Otkako se pojavilo na tržištu, ovo tekuće rumenilo Selene Gomez ne prestaje oduševljavati. Poznato je po ekstremnoj pigmentaciji - doslovno je potrebna jedna točkica za oba obraza - i nevjerojatnoj postojanosti. Lagana formula se s lakoćom blenda i ostavlja prirodan, zdrav izgled. Dolazi u mat i sjajnoj varijanti, pa svatko može pronaći završetak koji mu odgovara. Cijena: oko 30 €

Promo

Dior Backstage Rosy Glow Blush

Ovo rumenilo postalo je viralno zbog svoje jedinstvene "color reviver" tehnologije koja reagira na pH vrijednost i vlažnost kože kako bi stvorila personaliziranu ružičastu nijansu. Rezultat je svjež i prirodan izgled zdravih obraza koji djeluju rumeno iznutra. Fino mljevena tekstura se neprimjetno stapa s kožom i ne naglašava njezinu teksturu. Cijena: oko 50 €

Promo

Merit Flush Balm

Za ljubitelje minimalističkog i "no-makeup" izgleda, Meritov balzam u sticku je savršen odabir. Njegova prozirna, kremasta formula obogaćena vitaminom E klizi po koži i ostavlja nježan veo boje uz predivan, sočan sjaj. Idealan je za brzu i jednostavnu primjenu prstima, a praktično pakiranje ga čini savršenim za torbicu. Cijena: oko 30 €

Promo

Milani Baked Blush

Ova pristupačna rumenila pečena na talijanskim pločama od terakote pružaju nevjerojatan sjaj i bogatu pigmentaciju. Svilenkasta tekstura se lako nanosi i nadograđuje, a koži daje osunčani, blistavi izgled bez velikih šljokica. Idealna su za postizanje glamuroznog, ali i dalje prirodnog ljetnog izgleda. Cijena: oko 18 €

Promo

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!