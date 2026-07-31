Povratak u vrtić i školu uz puno stila: Pogledajte što će mališani nositi ove jeseni

Nova sezona donosi i novu priliku za osvježavanje ormara najmlađih. Od prvih dana u vrtiću do povratka u školske klupe, djeca će ove jeseni nositi kombinacije koje spajaju udobnost, praktičnost i dozu modnog šarma.

U njujorškom prostoru Iron23 održana je posebna Amazon Back-To-School Kids revija koju je predstavio brend Rookie Kids. Mladi modeli prošetali su pistom i pokazali najnovije kolekcije namijenjene vrtićkim i školskim danima, a posjetitelji su mogli vidjeti što će biti među najpoželjnijim dječjim modnim izborima za nadolazeću sezonu.

Udobni komadi koji osvajaju male modne ljubitelje

Na reviji su predstavljene dječje kolekcije i obuća poznatih brendova poput Conversea, Nikea, Levi'sa, Lacostea i Hurleyja. Naglasak je bio na komadima koji su prilagođeni aktivnom dječjem ritmu - od igre u vrtiću do cijelog dana provedenog u školi. Sportski detalji, udobne tenisice, traper komadi, majice s upečatljivim printevima i slojeviti outfiti pokazali su da dječja moda može biti jednako zabavna i raznolika kao i moda za odrasle.

Mališani biraju stil koji prati njihov karakter

Sve je veći naglasak na tome da djeca kroz odjeću izraze svoju osobnost. Zato se u novim kolekcijama pojavljuju razigrane boje, klasični komadi koji se lako kombiniraju i trendi detalji koji običan školski ili vrtićki outfit pretvaraju u zanimljiv modni izbor.

Praktičnost pritom ostaje najvažnija - roditelji traže kvalitetne materijale i komade koji mogu izdržati svakodnevne avanture, dok mališani žele odjeću u kojoj se osjećaju dobro i samouvjereno. Amazonova revija pokazala je da pripreme za vrtić i školu danas nisu samo popis stvari koje treba kupiti, već i prilika da najmlađi pronađu svoj prvi modni izričaj. Ove jeseni školski hodnici i vrtićke igraonice bit će ispunjeni udobnim, razigranim i itekako stylish kombinacijama.

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