Kupaći kostimi do 20 eura: Pronašli smo sjajne modele na sniženju

U brojnim high street trgovinama već su krenula sezonska sniženja pa se sada mogu pronaći stylish modeli kupaćih kostima po zaista pristupačnim cijenama

Ljeto je službeno stiglo, temperature su sve više, godišnji odmori su isplanirani, a dani provedeni uz more, bazen ili na vikend izletima postali su dio svakodnevice. Upravo zato kupaći kostim ponovno dolazi u fokus kao jedan od onih nezaobilaznih ljetnih komada bez kojih je teško zamisliti sezonu. Osim što želimo da dobro izgleda, važno nam je i da je udoban, praktičan te da se uklapa u naš osobni stil.

I dok su se početkom sezone police trgovina punile novim kolekcijama, mnogi omiljeni modeli sada su već završili na sniženjima. Brojni high street brendovi već nude odlične popuste, pa se sada mogu pronaći vrlo stylish modeli po cijenama koje ne prelaze 20 eura.

Ove sezone posebno dominiraju minimalistički krojevi, kupaći kostimi u jarkim bojama, modeli s teksturom, romantični volani te klasični bikini setovi koji uvijek ostaju siguran izbor. Ako ste u potrazi za novim ljetnim favoritom, sada je idealan trenutak za shopping jer najbolji modeli polako nestaju iz ponude.

U nastavku donosimo favorite koje se trenutno isplati uloviti dok su još dostupni.

H&M, gornji dio - 5,99 € i donji dio - 2,99 €

H&M, gornji dio - 5,99 € i donji dio - 4,99 €

H&M - 7,99 €

H&M - 12,99 €

H&M - 18,99 €

Reserved - 6,99 €

Sinsay - 6,99 €

Sinsay, gornji dio - 6,99 € i donji dio - 4,49 €

Sinsay - 14,99 €

Sinsay, gornji dio - 2,99 € i donji dio - 2,99 €

Sinsay - 14,99 €

Sinsay - 17,99 €