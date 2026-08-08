Bivša Miss Hrvatske i međunarodni model kreću u utrku života u 'Asia Expressu'

Elegantne, odlučne i nemoguće ih je ne primijetiti! Upravo su zato Katarina Mamić i Luna Valas za svoju ekstremnu avanturu odabrale nadimak Gazele

Ovog rujna glamurozni dvojac modne piste zamjenjuje izazovnim cestama te se pridružuje RTL-ovu 'Asia Expressu', gdje će dokazati da ljepota i izdržljivost mogu ići ruku pod ruku.

Bivša Miss Hrvatske Katarina Mamić (29) podrijetlom je iz Hercegovine, a danas živi u Zagrebu. U povijesti izbora ljepote zauzima posebno mjesto jer je titulu Miss Hrvatske nosila pune četiri godine nakon što je natjecanje bilo obustavljeno zbog pandemije.

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Njezina partnerica Luna Valas (30) međunarodnu je manekensku karijeru počela sa samo 14 godina. Nakon godina rada diljem svijeta, uspješno se posvetila digitalnom marketingu, a u svaki izazov unosi kreativnost, otpornost i poduzetnički duh.

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Iako su danas poznate po modnim kampanjama, obje su odrasle daleko od luksuza. Kao najstarije dijete u velikoj tradicionalnoj obitelji, Katarina se od malih nogu učila odgovornosti i preuzimanju vodstva dok je Luna svoju karijeru gradila samostalno, snalazeći se u zahtjevnoj modnoj industriji na različitim kontinentima još prije nego što je većina njezinih vršnjaka završila srednju školu.

Njihovo prijateljstvo počelo je iza kulisa modnih revija, a s vremenom je preraslo u neraskidivo partnerstvo. Danas je upravo to međusobno povjerenje njihova najveća prednost. Uz jasno podijeljene uloge, Luna će biti zadužena za logistiku, strategiju i fizičke izazove dok će Katarina voditi komunikaciju, navigaciju i pregovore u nepoznatim situacijama.

„Za nas je Asia Express samo još jedna pista“, kaže Katarina uz osmijeh. Luna je jednako samouvjerena: „Razvalit ćemo - borit ćemo se poput divljih mačaka.“ Gazele jedva čekaju otkriti hoće li ih upravo te kvalitete odvesti do cilja ili će ih Zmajeva ruta uspjeti slomiti.

RTL

RTL

Hoće li Katarina i Luna nadmašiti konkurenciju, prilagoditi se neočekivanom i dokazati da se iza ljepote krije mnogo više nego što se na prvi pogled čini? Doznajte u rujnu na RTL-u u prvoj sezoni 'Asia Expressa'.