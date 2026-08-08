Horoskop za nedjelju: Ovnovi trebaju biti hrabri, blizanci će osjećati mentalnu iscrpljenost

Nedjelja, 9. kolovoza, donosi značajnu kozmičku promjenu jer Merkur, planet komunikacije, ulazi u vatreni znak lava. Ovaj tranzit potaknut će samopouzdanje i oživjeti društvene živote, stvarajući potrebu da se istinski osjećaji izraze jasno i glasno

Ovan

LJUBAV: Iskrenost je danas vaš adut. Otvoren razgovor s voljenom osobom rješava stare nesporazume, dok slobodni ovnovi zrače energijom koja privlači. Susret s duhovitom osobom mogao bi probuditi znatiželju. Dopustite si usporiti; najbolji trenuci dolaze neočekivano. POSAO: Vaša liderska priroda dolazi do izražaja. Ne bojte se preuzeti inicijativu jer će nadređeni primijetiti vaš trud. Hrabra ideja može otvoriti nove poslovne mogućnosti. Usredotočite energiju na jedan ključni zadatak. ZDRAVLJE&SAVJET: Dovoljno sna vratit će vam prepoznatljivu iskru. Proslavite male pobjede.

Bik

LJUBAV: Vaša postojanost danas partneru pruža osjećaj sigurnosti. Razgovori o zajedničkoj budućnosti teku lakše i dodatno vas zbližavaju. Slobodni bikovi mogli bi obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Mali zajednički ritual, poput šetnje, vraća osjećaj bliskosti. POSAO: Strpljenje je ključno. Nemojte donositi ishitrene financijske odluke. Suradnja s temeljitom osobom otvara prostor za dogovor, a kolege se oslanjaju na vašu pouzdanost. ZDRAVLJE&SAVJET: Priuštite si boravak u prirodi. Ravnoteža aktivnosti i odmora ključna je za obnovu energije.

Blizanci

LJUBAV: Vaš šarm i razigrana komunikacija su u punom sjaju, otvarajući vrata novim poznanstvima. Zauzeti mogu osvježiti odnos spontanim izlaskom, dok bi slobodni mogli započeti zanimljivo dopisivanje s potencijalom. Mala romantična gesta rasplamsat će iskre. POSAO: Očekuje vas dan ispunjen komunikacijom. Vaša brzina razmišljanja rješava problem koji je dugo kočio tim. Jedan razgovor mogao bi vam otvoriti vrata zanimljivom projektu. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je mentalna iscrpljenost. Odvojite vrijeme za odmor bez tehnologije.

Rak

LJUBAV: Nježnost je danas vaš jezik ljubavi. Mali, pažljiv gest prema voljenoj osobi značit će više od stotinu riječi. Slobodni rakovi mogli bi shvatiti da se ljubav nalazi bliže nego što su mislili. Bliska osoba osjeća vašu brigu i uzvraća istom mjerom. POSAO: Vaša intuicija je nepogrešiva i vodi vas prema ispravnim odlukama. Vjerujte svom osjećaju pri procjeni poslovnih ponuda. Suradnja u timu teče glatko jer znate prepoznati potrebe kolega. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite trenutak samo za sebe kako biste napunili emotivne baterije.

Lav

LJUBAV: Privlačit ćete poglede gdje god se pojavite. Dopustite i partneru da bude u centru pažnje, što će ojačati vašu vezu. Slobodni Lavovi mogu upoznati nekoga tko će ih potpuno iznenaditi svojom pojavom i energijom. POSAO: Vaše ideje danas su ključ uspjeha. Ne ustručavajte se preuzeti inicijativu, jer vaša prirodna sposobnost vođenja dolazi do izražaja. Kreativni projekt koji vam je pri srcu sada može dobiti zeleno svjetlo. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite ravnotežu između aktivnosti i opuštanja. Vodite srcem.

Djevica

LJUBAV: Umjesto da analizirate svaki partnerov potez, opustite se i uživajte u trenutku. Dopustite emocijama da prevladaju logiku. Slobodne djevice privlače pozornost svojom prirodnošću, a ne težnjom za savršenstvom. POSAO: Dan je idealan za organizaciju i završavanje zaostalih obaveza. Vaša preciznost i sistematičnost pretvaraju kaotičan zadatak u jasan plan. Kolege se oslanjaju na vas, stoga preuzmite vodeću ulogu. ZDRAVLJE&SAVJET: Kratka šetnja na svježem zraku vratit će vam bistrinu uma.

Vaga

LJUBAV: S Venerom u vašem znaku, romantična energija vas prati. Vaš šarm privlači poglede, a mali znak pažnje donijet će više sklada u vezu od dugih razgovora. Slobodne Vage očekuje ugodno poznanstvo. Iskoristite svoju diplomaciju za rješavanje nesporazuma. POSAO: Suradnja s kolegama danas je plodonosnija od samostalnog rada. Vaš osjećaj za pravednost pomaže smiriti napetosti u timu. Ne dopustite da neodlučnost odgodi važan zadatak. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je blaga napetost. Opustite se uz glazbu ili omiljeni hobi.

Škorpion

LJUBAV: Žudite za dubinom i iskrenim odgovorima. Razgovor o važnim temama zbližit će vas s partnerom. Dopustite si pokazati ranjivost, jer ona danas spaja duše. Slobodni bi mogli započeti dopisivanje koje se brzo razvija u nešto ozbiljnije. POSAO: Vaša upornost bit će nagrađena. Sposobnost da proniknete u srž problema izdvaja vas od ostalih. Ne odustajte od cilja, čak i ako napredak djeluje sporo. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte nepotreban stres. Kvalitetan san vratit će vam unutarnju ravnotežu.

Strijelac

LJUBAV: Dan donosi želju za avanturom. Vaša otvorenost privlači ljude koji cijene iskrenost. Partner će rado prihvatiti prijedlog za izlet, dok slobodni mogu upoznati nekoga u neobičnim okolnostima. Razgovor o zajedničkim snovima jača vezu. POSAO: Nova ideja mogla bi privući pozornost važnih ljudi. Budite hrabri i predstavite svoje planove. Vaša sposobnost povezivanja naizgled udaljenih ideja danas je vaše najveće bogatstvo. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro raspoloženje pozitivno utječe na opće stanje.

Jarac

LJUBAV: Partner od vas očekuje više otvorenosti. Vrijeme je da spustite gard i pokažete toplinu. Slobodni jarčevi mogli bi se zainteresirati za osobu koju su dosad smatrali samo prijateljem. Vaš smiren pristup privlači pravog partnera. POSAO: Vaša disciplina danas dolazi do izražaja. Posvetite se zadatku koji drugi izbjegavaju i tiho odnesite pobjedu. Moguća je pohvala ili prilika za preuzimanje odgovornijeg zadatka. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na držanje. Kratka šetnja na svježem zraku bistri um.

Vodenjak

LJUBAV: Neočekivana poruka mogla bi vam uljepšati dan. Dopustite bliskoj osobi da vidi i vašu nježniju stranu. Razgovor o budućim planovima zbližava vas s partnerom. Samci mogu upoznati nekoga inspirativnog na neuobičajenom mjestu. POSAO: Kreativnost vam je na vrhuncu. Vaše originalne ideje privlače pažnju, stoga ih slobodno iznesite. Iskoristite inspiraciju da pokrenete projekt koji dugo odgađate. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više sna i manje vremena ispred ekrana.

Ribe

LJUBAV: Intuicija vas danas nepogrešivo vodi. Ako osjećate da je vrijeme za iskren razgovor, poslušajte taj unutarnji glas. To može donijeti olakšanje i produbiti odnos. Pokušajte ne preuzimati tuđe emocionalne terete na sebe. POSAO: Dan je povoljan za mirno završavanje obaveza. Najbolje rezultate postižete kada radite bez žurbe. Do kraja dana mogla bi vas obradovati i jedna dobra poslovna vijest. ZDRAVLJE&SAVJET: Posvetite više pažnje odmoru. Vrijeme provedeno uz vodu pozitivno će utjecati na raspoloženje.

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