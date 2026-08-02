Zaboravite crnu, boja vina preuzima jesen: Ovako izgleda trend koji dominira pistama

Nova sezona donosi veliki zaokret u svijetu mode - klasične jesenske nijanse dobivaju ozbiljnu konkurenciju. Ako ste mislili da se crna boja ne može zamijeniti, dizajneri za nadolazeću sezonu imaju drugačiju ideju. Na modnim pistama za jesensko-zimsku sezonu istaknula se jedna posebno raskošna nijansa koja odiše elegancijom, luksuzom i dozom tajanstvenosti. Riječ je o vinskoj, odnosno burgundskoj boji koja bi ove jeseni mogla preuzeti glavnu ulogu u ormarima zaljubljenica i zaljubljenika u modu.

Boja koja izgleda luksuzno, ali se lako nosi

Vinska nijansa inspirirana bojom crnog vina već je osvojila kolekcije velikih modnih kuća. Dizajneri su je predstavili kroz raskošne večernje haljine, ali i kroz komade koje možemo nositi svakodnevno - kapute, odijela, kožne jakne, džempere, torbice i cipele. Za razliku od jarke crvene koja odmah privlači svu pažnju, burgundska djeluje profinjeno i nenametljivo. Ima dovoljno karaktera da osvježi kombinaciju, ali istovremeno ostaje elegantna i jednostavna za kombiniranje.

Od piste do svakodnevnog ormara

Velika prednost ove boje je njezina svestranost. Na modnim pistama pojavila se u dramatičnim satenskim haljinama koje podsjećaju na holivudski glamur, ali i u minimalističkim vunenim kaputima i elegantnim kostimima. Najlakši način da isprobate trend nije nužno kupnja cijelog outfita u vinskoj nijansi. Dovoljna je torbica, remen, cipele ili šal u ovoj boji kako biste i najjednostavnijoj kombinaciji dali luksuzniji izgled.

Savršena jesenska alternativa crnoj

Vinska boja posebno dobro izgleda u kombinaciji s neutralnim tonovima poput bež, sive, krem i smeđe, ali jednako efektno djeluje i kao dominantna nijansa cijelog outfita. Osim što se savršeno uklapa u jesensku atmosferu, kada priroda poprima tople crvene i smeđe tonove, ova boja pristaje različitim stilovima - od poslovne elegancije do opuštenih svakodnevnih kombinacija.

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