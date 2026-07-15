Kratke haljine vladaju špicom: Dvije dame pokazale kako se nose najpoželjnije boje sezone
Ljeto je vrijeme kada ulice preplave lagani materijali, cvjetni uzorci i vesele boje, a zagrebačka špica još je jednom potvrdila koji će komadi obilježiti sezonu. Fotografije najupečatljivijih outfita subotnje šetnje centrom snimio je ekskluzivno za Žena.hr Goran Horvatinec - među njima posbeno se ističu atraktivne dame u ljetnim haljinama.
Zelena koja privlači poglede
Prva dama zablistala je u kratkoj haljini A-kroja s upečatljivim zeleno-bijelim uzorkom koji je nemoguće ne primijetiti. Model s tankim naramenicama i patentnim zatvaračem sprijeda naglasio je ženstvenu siluetu, dok su bijele sandale na petu i mala bijela torbica dodatno istaknule svježinu cijele kombinacije.
Minimalističke sunčane naočale bile su savršen završni detalj outfita koji odiše energijom i ljetnim optimizmom.
Romantična plava za bezbrižne dane
Sasvim drugačiji dojam ostavila je druga modna kombinacija u nježnoj plavoj nijansi. Lepršava haljina spuštenih ramena brenda New Yorker, s cvjetnim uzorkom, volanima i širokim bijelim remenom utjelovljuje romantični ljetni stil.
Bijela torbica s bisernom ručkom dodatno je naglasila elegantnu notu, dok su crne mačkaste sunčane naočale unijele dozu modernog kontrasta.
Trendi boje ljta 2026.
Iako su krojevi različiti, obje modne kombinacije prate jedan od najvećih trendova ovog ljeta - jarke i svježe nijanse inspirirane prirodom. Zelena donosi dozu odvažnosti i razigranosti, dok plava priziva mediteransku bezbrižnost i eleganciju. Jedno je sigurno - kratke šarene haljine ponovno su među najpoželjnijim komadima sezone i idealan su izbor za gradske šetnje, ljetne zabave ili godišnji odmor.
Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!