Kratke haljine vladaju špicom: Dvije dame pokazale kako se nose najpoželjnije boje sezone

Kratke haljine s uzorcima i u upečatljivim nijansama pokazale su se kao jedan od najvećih modnih aduta ljeta, a ove dvije zgodne dame nosile su ih na sasvim različite, ali jednako efektne načine

Ljeto je vrijeme kada ulice preplave lagani materijali, cvjetni uzorci i vesele boje, a zagrebačka špica još je jednom potvrdila koji će komadi obilježiti sezonu. Fotografije najupečatljivijih outfita subotnje šetnje centrom snimio je ekskluzivno za Žena.hr Goran Horvatinec - među njima posbeno se ističu atraktivne dame u ljetnim haljinama.

Zelena koja privlači poglede

Prva dama zablistala je u kratkoj haljini A-kroja s upečatljivim zeleno-bijelim uzorkom koji je nemoguće ne primijetiti. Model s tankim naramenicama i patentnim zatvaračem sprijeda naglasio je ženstvenu siluetu, dok su bijele sandale na petu i mala bijela torbica dodatno istaknule svježinu cijele kombinacije.

Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Minimalističke sunčane naočale bile su savršen završni detalj outfita koji odiše energijom i ljetnim optimizmom.

Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Romantična plava za bezbrižne dane

Sasvim drugačiji dojam ostavila je druga modna kombinacija u nježnoj plavoj nijansi. Lepršava haljina spuštenih ramena brenda New Yorker, s cvjetnim uzorkom, volanima i širokim bijelim remenom utjelovljuje romantični ljetni stil.

Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Bijela torbica s bisernom ručkom dodatno je naglasila elegantnu notu, dok su crne mačkaste sunčane naočale unijele dozu modernog kontrasta.

Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Trendi boje ljta 2026.

Iako su krojevi različiti, obje modne kombinacije prate jedan od najvećih trendova ovog ljeta - jarke i svježe nijanse inspirirane prirodom. Zelena donosi dozu odvažnosti i razigranosti, dok plava priziva mediteransku bezbrižnost i eleganciju. Jedno je sigurno - kratke šarene haljine ponovno su među najpoželjnijim komadima sezone i idealan su izbor za gradske šetnje, ljetne zabave ili godišnji odmor.

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