Ova Zarina haljina već nestaje s polica, Meri Goldašić nam je pokazala zašto
Hrvatska influencerica Meri Goldašić nedavno je oduševila pratitelje fotografijama s Ibize, pozirajući u kratkoj Zarinoj haljini na točkice koja je pravi modni hit ovog proljeća. Haljina u bijelo-crnoj kombinaciji ističe retro-chic stil, a zahvaljujući klasičnom uzorku na točkice savršeno se uklapa u svaku proljetnu garderobu.
Točkice su ovog proljeća ponovo na vrhu trendova, a kombinacija crne i bijele boje čini ih posebno elegantnima i lako kombinabilnima s obućom i modnim dodacima. Haljine s ovim uzorkom idealne su za dnevne šetnje, ljetne izlaske, ali i svečane prilike, jer jednostavno spajaju ženstvenost i ležernost.
Mi smo pronašli o kojoj se haljini radi te nekoliko highstreet alternativa, a ovaj uzorak na točkice, posebno u klasičnoj bijelo-crnoj kombinaciji, ponovno je veliki trend ovog proljeća.
Meri Goldašić svojom interpretacijom pokazuje kako jedan odjevni komad može podići cijeli styling, a točkice u bijelo-crnoj kombinaciji ponovno potvrđuju da je klasika uvijek u trendu.