Kraljica Letizia bira udobnu obuću i savršene dnevne outfite koje želimo kopirati

Kraljica Letizia ponovno je pokazala da je majstorica jednostavne, ali efektne elegancije. U dva različita izdanja - jedno poslovno, drugo ženstveno - primijetili smo savršene dnevne cipele koje bi svaka žena rado nosila na posao

Kraljica Letizia još je jednom potvrdila da se stil ne mijenja s godinama, nego se samo usavršava. Na dodjeli nacionalnih sportskih nagrada u Madridu odabrala je zagasito crvenu midi haljinu koja dokazuje da je pravi kroj bezvremenski - nosio se pije više desetljeća, nosi se i danas.

Riječ je o modelu Carolina Herrera, elegantnoj haljini jednostavnog kroja s dugim rukavima i zlatnim gumbićima na ramenima. Zagasito crvena nijansa koju kraljica često bira simbolizira moć i dominaciju, a u ovom izdanju djeluje iznimno sofisticirano i ženstveno.

Uz haljinu je nosila crne salonke modne kuće Magrit, s crnom kopčom na prednjem dijelu i petom visokom samo nekoliko centimetara - savršene za dnevne kombinacije jer kombiniraju eleganciju i udobnost. To su cipele koje bismo rado nosile na posao, jer izgledaju luksuzno, a ipak su praktične za cijeli dan.

Drugi look pokazuje kraljičinu modernu, svježiju stranu. Tijekom primanja predstavnika Fondacije Occident i dobitnika nagrada Jesús Serra Research Awards, kraljica je umjesto klasičnog odijela odabrala lepršavu svjetloplavu košulju brenda Antik Batik, model "Melinda", te sive hlače visokog struka i blagog ravnog kroja. Takva košulja, od svile i u proljetnoj nijansi, savršen je izbor za nadolazeće toplije dane jer unosi svježinu, a ipak ostaje dovoljno formalna za posao.

Komplet je zaokružila lakiranim mokasinama s petom iz Massimo Duttija, koje su, poput salonki, idealne za svakodnevni posao jer su udobne, a opet vrlo elegantne.

Ovaj look pokazuje da se poslovna elegancija može nositi i bez odijela - dovoljno je odabrati kvalitetne materijale, čist kroj i, naravno, dobar par cipela.