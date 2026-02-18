Omiljena riba: Oslić s krumpirom i povrćem iz pećnice

Pripremi ukusan i zdrav riblji ručak za cijelu obitelj prema ovom jednostavnom receptu koji kombinira oslić, bundevu, papriku, luk i neizostavan krumpir

Pohanje fileta oslića popularan je način pripreme ove ribe. No, zašto ga ne bismo pripremili na malo drugačiji način? Otkrit ćemo ti izvrsnu ideju za brzo, jednostavno, zdravo i ukusno jelo iz pećnice koje će se sigurno često naći na tvojem jelovniku. Možeš koristiti svježe ili zamrznute filete oslića koje prije pripreme treba odmrznuti i narezati na proizvoljno velike komade. Tvoj će ručak biti gotov u manje od sat vremena.

Sastojci za 4 osobe

500 g fileta oslića

800 g krumpira

1 veliki crveni luk

1 crvena paprika

polovica manje hokaido bundeve

3 češnja češnjaka

1 limun

maslinovo ulje

sol

nekoliko kockica maslaca

svježi peršin za posluživanje

Postupak korak po korak

Pećnicu zagrij na 200 stupnjeva. Veliki lim za pečenje obloži papirom za pečenje.

Krumpir po želji oguli i nareži na tanje kolutove. Luk nareži na malo deblje kriške, papriku na trake, a bundevu na kocke.

Sve povrće stavi u lim za pečenje, pokapaj maslinovim uljem, posoli i promiješaj. Stavi u pećnicu na 25 minuta.

Za to vrijeme posoli i naulji filete oslića. Češnjak nareži na tanke kriške, a limun na kolutove.

Su.S./okusno.je

Filete rasporedi po povrću, po vrhu rasporedi kockice maslaca, kriške češnjaka i kolutove limuna.

Temperaturu smanji na 180 stupnjeva i sve zajedno peci još 10 do 15 minuta. Posluži sa svježim peršinom, piše okusno.je.