Raskošne ruže: Zavirite u vrtove naših čitateljica i odlučite koje su najljepše

Čitateljice portala Žena.hr ponovno su nas oduševile svojim kreativnim i šarenim vrtovima. Na našu Facebook stranicu poslale su fotografije svojih ruža, a mi smo izabrali najljepše kadrove koji pokazuju raskoš i raznolikost ovog kraljevskog cvijeća.

U galeriji možete vidjeti ruže u svim nijansama - od vatreno crvenih, nježno ružičastih i pastelnih tonova, do žutih, bijelih, narančastih i ljubičastih. Neke su penjačice koje se elegantno obavijaju oko lukova i ograda, dok druge krase balkone i terase u cvjetnim aranžmanima koji oduzimaju dah. Tu su i stablašice, savršeno njegovane i elegantne, koje svojim bojama i mirisom stvaraju pravu oazu u dvorištima naših čitateljica.

Bilo da su u punom cvatu ili u pupoljcima, ove ruže dokazuju koliko je svaka kombinacija posebna i koliko radosti može donijeti jednostavno cvijeće. Ova galerija je dokaz da su ruže doista kraljice cvijeća - svaka od njih ima svoj šarm, a zajedno stvaraju spektakularnu igru boja i oblika. Pogledajte fotografije i inspirirajte se za vlastiti vrt, balkon ili terasu!