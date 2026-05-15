Kombinacija koja je osvojila Cannes: Demi Moore izgleda fantastično u capri hlačama

Nakon što je sve ostavila bez daha u prekrasnim haljinama, Demi Moore je ovog puta odabrala modernu eleganciju u obliku crnog usklađenog kompleta

Glumica i članica festivalskog žirija Demi Moore još je jednom potvrdila da je ove godine u Cannesu nezaustavljiva zvijezda. Bila je na više crvenih tepiha i društvenih događanja nego itko drugi, a festival je tek u prvoj trećini.

Na zabavi marki Nespresso i Brut iznimno nije nosila haljinu, već je odabrala modernu eleganciju u obliku crnog usklađenog kompleta.

Odjevna kombinacija sastojala se od kratkog sakoa s izraženim peplum strukom i nježnim volanima koji su ukusno istaknuli njezin siluetu, dopunjena savršeno pristajućim capri hlačama tik ispod koljena.

Profimedia

Cijeli izgled upotpunile su šiljaste salonke na tankoj potpetici i dugačke sjajne naušnice. Unatoč napornom rasporedu koji uključuje beskrajnu seriju projekcija i zabava, holivudska zvijezda izgledala je svježe i s osmijehom pozdravljala obožavatelje i fotografe.

Profimedia

Njezina sposobnost mijenjanja stilova i održavanja visokog tempa samo potvrđuje zašto je ove godine u središtu pozornosti cijele Francuske rivijere.