Najpoželjnije Chanel torbice svih vremena: 10 modela koje fashionistice obožavaju

Svaka od ovih torbi nosi jedinstvenu priču i dio nasljeđa modne kuće koja je promijenila način na koji žene doživljavaju modu. One nisu samo modni dodaci, već simboli slobode, snage i bezvremenske elegancije koji se prenose s generacije na generaciju

Chanel, ime koje je sinonim za bezvremensku eleganciju i pariški šik, već desetljećima stoji na čelu luksuzne mode. Osim kultnih kostima od tvida i parfema N°5, Chanelove torbice postale su ultimativni statusni simbol i predmet žudnje zaljubljenika u modu diljem svijeta.

Svaka torbica priča priču o nasljeđu, inovaciji i nepokolebljivoj predanosti kvaliteti. Donosimo vam popis deset najpoznatijih Chanelovih torbica koje su ostavile neizbrisiv trag u povijesti mode.

Chanel 2.55

Apsolutna ikona i začetnica modernih torbica, Chanel 2.55, predstavljena je u veljači 1955. godine, po čemu je i dobila ime. Umorna od nošenja torbice u rukama, Gabrielle Coco Chanel dizajnirala je revolucionarnu torbu s naramenicom u obliku lanca, oslobađajući tako ženske ruke, što se u to vrijeme smatralo gotovo buntovnim činom. Inspiracija za dizajn prožeta je njezinim životnim iskustvima: prošiveni uzorak podsjeća na jahaće jakne, dok je unutrašnja postava u boji burgundca inspirirana bojom uniformi u sirotištu u kojem je odrasla. Originalna 2.55 imala je pravokutnu "Mademoiselle" kopču, nazvanu tako jer se Coco Chanel nikada nije udala.

Chanel Classic Flap (11.12)

Iako se često miješa s modelom 2.55, Classic Flap, poznata i kao 11.12, zapravo je reinterpretacija originala koju je 1983. godine predstavio Karl Lagerfeld. Najveća i najprepoznatljivija promjena je uvođenje isprepletene CC logo kopče, koja je danas sinonim za Chanel. Lagerfeld je također u lanac naramenice upleo kožnu traku, detalj koji je postao zaštitni znak ovog modela. Classic Flap torba utjelovljuje modernu viziju Chanela, zadržavajući pritom eleganciju i praktičnost originala.

Chanel Boy

Predstavljena u kolekciji za jesen/zimu 2011. godine, Boy Bag je brzo postala moderna ikona. Dizajnirao ju je Karl Lagerfeld, a ime je dobila po Arthuru "Boyu" Capelu, velikoj ljubavi Coco Chanel. Ova torba odiše muževnijom i pomalo buntovničkom estetikom, s oštrijim linijama, debljim lancem i prepoznatljivom "lego" kopčom. Inspirirana lovačkim torbama, Boy Bag predstavlja odavanje počasti Cocoinoj sklonosti prema muškoj modi i njezinoj revolucionarnoj viziji.

Chanel Grand Shopping Tote (GST)

Iako je njezina proizvodnja prekinuta 2015. godine, Grand Shopping Tote (GST) i dalje je jedna od najtraženijih Chanelovih torbi na vintage tržištu. Bila je iznimno popularna ranih 2000-ih, a zbog svoje prostranosti i strukturiranog oblika smatrala se idealnom za svakodnevnu upotrebu. Njezin prepoznatljiv dizajn uključivao je veliki reljefni CC logo i dvostruke ručke s kombinacijom lanaca i kože. Zbog svoje praktičnosti i klasičnog izgleda, ostaje omiljena među kolekcionarima.

Chanel Gabrielle

Lansirana u sklopu kolekcije za proljeće/ljeto 2017., torba Gabrielle bila je posveta osnivačici kuće, Gabrielle Coco Chanel. Dizajnirao ju je Karl Lagerfeld s idejom svestranosti; može se nositi na više načina zahvaljujući podesivom dvostrukom lancu. Torba ima jedinstvenu strukturu s čvrstom bazom i mekanim gornjim dijelom, a zanimljivo je da je bila i prva Chanelova torba koja je promovirana kao uniseks model.

Chanel Wallet on Chain (WOC)

Predstavljen 1997. godine, Wallet on Chain (WOC) savršen je spoj novčanika i torbice. Ovaj kompaktni i svestrani model omogućuje nošenje najnužnijih stvari bez potrebe za velikom torbom. Sadrži utore za kartice, džepove s patentnim zatvaračem i prepoznatljivi dugi lanac koji omogućuje nošenje preko ramena, kao crossbody ili kao clutch torbicu. Zbog svoje funkcionalnosti i pristupačnije cijene u odnosu na veće modele, WOC je iznimno popularan izbor.

Chanel Camera Case

Inspirirana torbicama koje su nosili fotografi i reporteri, Chanel Camera Case prvi se put pojavila u kolekcijama osamdesetih godina. Karakterizira je pravokutni, kutijasti oblik koji nudi iznenađujuće puno prostora. Klasične verzije često imaju prošivenu kožu, lančanu naramenicu i ponekad prepoznatljivi detalj u obliku kićanke. Ovaj model spaja vintage šarm s praktičnošću, što ga čini omiljenim među onima koji traže manju, ali funkcionalnu Chanel torbu.

Chanel 19

Nazvana po godini svog nastanka, 2019., ali i kao posveta rođendanu Coco Chanel (19. kolovoza), Chanel 19 jedna je od posljednjih torbi koju je dizajnirao Karl Lagerfeld u suradnji sa svojom nasljednicom Virginie Viard. Ova torba predstavlja modernu interpretaciju klasičnih Chanelovih kodova s naglašeno mekanom strukturom, većim dijamantnim prošivom i upečatljivim trobojnim lancem. Veliki CC logo daje joj suvremen i odvažan izgled.

Chanel 22

Predstavljena u kolekciji za proljeće/ljeto 2022. godine, torba Chanel 22, koju je dizajnirala Virginie Viard, brzo je stekla status "it" torbe. Ime je dobila po godini lansiranja, ali i kao referenca na Chanelov drugi parfem, N°22. Ova velika, nestrukturirana torba izrađena je od izuzetno mekane kože, a s natpisom "CHANEL" od metalnih slova spaja jednostavnost i udobnost, predstavljajući praktičnog saveznika za svaki dan.

Chanel Diana

Iako se proizvodila relativno kratko, od 1989. do otprilike 1995. godine, torba Diana postala je iznimno tražen vintage komad. Ime je dobila po princezi Diani, koja je bila veliki obožavatelj ovog modela i često je s njom fotografirana. Dizajnirao ju je Karl Lagerfeld, a odlikuje se zaobljenim rubovima preklopa i klasičnim isprepletenim lancem s kožom. Njezina povezanost s jednom od najvećih modnih ikona svih vremena osigurala joj je kultni status.