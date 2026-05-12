Heidi Klum i Demi Moore u Cannesu - u kombinacijama koje bismo nosili na posao

Obje zvijezde su svojim modnim odabirima pokazale kako se udobnost i visoka moda mogu savršeno spojiti, ponudivši pritom svježu inspiraciju za poslovne, ali i svakodnevne prilike

Započelo je 79. izdanje Filmskog festivala u Cannesu, a zrak na Francuskoj rivijeri već treperi od uzbuđenja i bljeskova fotoaparata. Dok se legendarni bulevar Croisette priprema za dvanaest dana filmske čarolije, prve zvijezde počele su pristizati, pretvarajući zračnu luku u Nici i luksuzne hotele u epicentar svjetskog glamura. Među prvima koje su sletjele bile su glumica Demi Moore i manekenka Heidi Klum, a pažnju su privukle na potpuno drugačiji način. Umjesto raskošnih toaleta, za dolazak su odabrale elegantne i nosive kombinacije koje bi se bez problema mogle uklopiti i u profinjenu poslovnu garderobu, dokazujući da prava elegancija ne zahtijeva nužno crveni tepih.

Profimedia

Demi Moore i suptilna moć 'tihog luksuza'

Prisutnost glumice Demi Moore ove godine u Cannesu nosi posebnu težinu. Kao članica glavnog žirija, kojim predsjeda proslavljeni južnokorejski redatelj Park Chan-wook, Moore će uz kolege poput Stellana Skarsgårda i Ruth Negge odlučivati o sudbini najprestižnije nagrade, Zlatne palme. Njezin dolazak označio je i povratak na festival koji je prije dvije godine slavio njezin veliki umjetnički preporod s filmom "The Substance", koji je premijerno prikazan upravo ovdje i nagrađen za najbolji scenarij.

Profimedia

Čini se da je njezina ozbiljna uloga utjecala i na modne odabire. Po dolasku je pokazala dva besprijekorna, ali nenametljiva stajlinga. Prvo je snimljena u iznimno šik kombinaciji koja se sastojala od crnih hlača visokog struka, cipela s visokom potpeticom i elegantne bež bomber jakne. Kasnije je viđena u opuštenijem, ali jednako dotjeranom izdanju, odabravši modernu kombinaciju od trapera koju je upotpunila mokasinkama s uzorkom krokodilske kože. Njezini minimalistički, ali profinjeni odabiri jasan su pokazatelj da trend "tihog luksuza", koji se zasniva na vrhunskoj kvaliteti, besprijekornim krojevima i odsustvu upadljivih logotipa, i dalje dominira modnom scenom. Time je poslala poruku da je u Cannes stigla prvenstveno zbog posla, stavljajući udobnost i funkcionalnost na prvo mjesto, u oštrom kontrastu s glamurom koji se od nje očekuje na večernjim premijerama.

Profimedia

Ležerna elegancija s potpisom Heidi Klum

S druge strane, Heidi Klum, koja je godinama poznata kao jedna od najiščekivanijih figura na crvenom tepihu u Cannesu, također je iznenadila odabirom ležerne, ali profinjene kombinacije. Njemačka manekenka, je postala sinonim za festival, a njezine modne kombinacije redovito izazivaju najviše razgovora. Upravo zato je njezin dolazak u jednostavnijem izdanju privukao toliku pozornost.

Profimedia

Ovoga puta prošetala je u trapericama popularnog "mom" kroja, komadu koji se rijetko viđa na zvijezdama u Cannesu. Kombinirala ih je s prozirnom crnom bluzom ispod koje se nazirao grudnjak i elegantnim crnim sakoom klasičnog kroja. Cjelokupan izgled zaokružila je Chanel torbicom od trapera, koja se savršeno uklopila u ostatak kombinacije, te crnim lakiranim mokasinkama koje su dodale dozu formalnosti. Njezin stajling savršen je primjer kako se naizgled opušteni komadi poput traperica mogu transformirati u sofisticiranu cjelinu dodavanjem klasičnih elemenata poput sakoa i kvalitetnih modnih dodataka. Pokazala je da je moguće izgledati dotjerano i spremno za sastanak čak i kad ste upravo izašli iz aviona.

Profimedia

Inspiracija koja nadilazi crveni tepih

Obje zvijezde su svojim modnim odabirima pokazale kako se udobnost i visoka moda mogu savršeno spojiti, ponudivši pritom svježu inspiraciju za poslovne, ali i svakodnevne prilike. U svijetu u kojem dominiraju brzi trendovi, njihova odluka da za dolazak na najglamurozniji filmski festival odaberu nosive i praktične komade svojevrsna je oda trajnoj eleganciji. Time su pokazale da stil nije nužno u raskoši, već u promišljenom kombiniranju kvalitetnih komada koji odražavaju osobnost i prilagođeni su prilici.

Profimedia

Dok su one postavljale temelje za ležernu eleganciju, u grad su pristizale i druge zvijezde, poput Elijaha Wooda, koji će na otvaranju uručiti počasnu Zlatnu palmu redatelju Peteru Jacksonu, te francuskog glumca Lucasa Brava, zvijezde serije "Emily in Paris", koji pojačava jaku domaću prisutnost na festivalu.

Prvi dani u Cannesu tako su protekli u znaku suptilne elegancije, dajući naslutiti da bi ovogodišnji festival, koji traje sve do 23. svibnja, mogao biti jednako zanimljiv na ulicama grada kao i na samom crvenom tepihu, gdje se očekuje strogi "black tie" kodeks odijevanja. S nestrpljenjem se iščekuju njihova daljnja modna izdanja na večernjim premijerama, no Demi Moore i Heidi Klum već su na samom početku postavile visoke standarde i pokazale da je za ostavljanje dojma ponekad dovoljno odabrati kombinaciju u kojoj biste se bez problema mogli pojaviti i na poslu.