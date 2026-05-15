Vitamini za kožu: Što doista pomaže za zdrav i blistav ten?

Ana Ivančić
15. svibnja 2026.
Pexels
Uz uravnoteženu prehranu, određeni vitamini i dodaci prehrani mogu pomoći koži da izgleda hidratiziranije, elastičnije i svježije. Od vitamina C i kolagena do omega-3 masnih kiselina, donosimo pregled nutrijenata koji se najčešće povezuju sa zdravim i blistavim tenom

Iako su serumi, hidratantne kreme i ostali proizvodi za njegu važan dio svake beauty rutine, tajna zdrave i blistave kože često se krije puno dublje – u onome što unosimo u svoje tijelo. Uravnotežena prehrana temelj je dobrog zdravlja, pa tako i lijepog tena, no određeni dodaci prehrani mogu pružiti dodatnu potporu koži, poboljšati njezinu hidrataciju, elastičnost i pomoći joj da izgleda svježije i njegovanije.

Koji su nutrijenti najvažniji za zdravlje kože?

Koža je naš najveći organ i svakodnevno je izložena različitim vanjskim utjecajima, zbog čega joj je potrebna kvalitetna podrška iznutra. Kada organizmu nedostaje važnih nutrijenata, to se često prvo primijeti upravo na koži – kroz suhoću, osjetljivost, sivkast ten ili prerano starenje.

Za zdrav i njegovan izgled posebno su važni vitamini A, C, D i E, kao i vitamini B kompleksa. Vitamin A potiče obnovu stanica i proizvodnju kolagena, dok vitamin C djeluje kao snažan antioksidans koji štiti kožu od vanjskih oštećenja. Vitamin E pomaže u zaštiti kože od slobodnih radikala, a vitamin D ima važnu ulogu u zdravlju stanica kože. Vitamini B skupine, poput niacina i biotina, pomažu u održavanju zaštitne barijere kože te doprinose zdravlju kože, kose i noktiju.

Pexels

Vitamin C: Saveznik za svježiji i mladolik izgled kože

Vitamin C jedan je od najpoznatijih i najvažnijih vitamina kada je riječ o njezi kože. Njegova glavna uloga je poticanje stvaranja kolagena, proteina zaslužnog za čvrstoću i elastičnost kože. Osim toga, djeluje kao snažan antioksidans koji pomaže zaštititi kožu od štetnog djelovanja UV zraka i slobodnih radikala iz okoliša.

Istraživanja pokazuju da unos vitamina C putem prehrane ili dodataka prehrani može pomoći u poboljšanju izgleda kože, posebno kada se kombinira s kolagenom. Iako ga mnogi koriste kroz serume i skincare proizvode, važno je ne zaboraviti da koža koristi vitamin C i iznutra, gdje sudjeluje u stvaranju kolagena u dubljim slojevima kože.

Kolagen kao baza zdrave i čvrste kože

Kolagen je protein koji koži daje strukturu, punoću i elastičnost, no njegova proizvodnja prirodno se smanjuje već od sredine dvadesetih godina. Upravo zato s vremenom dolazi do pojave finih linija, bora i gubitka čvrstoće kože.

Dodaci prehrani s hidroliziranim kolagenom posljednjih su godina postali iznimno popularni jer se takav oblik kolagena lakše apsorbira u organizmu. Istraživanja sugeriraju da redovito uzimanje kolagena može poboljšati hidrataciju kože, povećati njezinu elastičnost i smanjiti vidljivost bora. Naravno, rezultati nisu trenutačni, no kod redovite upotrebe mnogi primjećuju da koža izgleda punije i zaglađenije.

Pexels

Omega-3 masne kiseline za nahranjenu i uravnoteženu kožu

Omega-3 masne kiseline poznate su po svojim protuupalnim svojstvima, a važnu ulogu imaju i kada je riječ o zdravlju kože. Njihov nedostatak može pridonijeti suhoći i osjetljivosti kože, dok dovoljan unos pomaže održati zaštitnu barijeru kože i zadržati vlagu.

Istraživanja pokazuju da omega-3 masne kiseline mogu biti korisne kod različitih upalnih stanja kože, poput akni, atopijskog dermatitisa ili psorijaze. Također, mogu pomoći koži da se lakše obrani od vanjskih iritansa i štetnog djelovanja UV zraka.

Mit o biotinu: Je li doista potreban?

Biotin, odnosno vitamin B7, često se nalazi u dodacima prehrani za kosu, kožu i nokte te ga mnogi smatraju “beauty vitaminom”. Ipak, znanstveni dokazi o njegovom učinku na izgled kože nisu toliko uvjerljivi, osim u slučajevima kada postoji stvarni manjak biotina.

Većina ljudi koja se hrani uravnoteženo unosi dovoljne količine biotina kroz prehranu, a dio proizvode i bakterije u crijevima. Zato dodaci s biotinom nisu nužno čarobno rješenje za ljepšu kožu, osim ako ih nije preporučio liječnik ili stručna osoba.

Pexels

Njega kože počinje iznutra

Dodaci prehrani mogu biti odlična podrška zdravlju kože, ali ipak nisu zamjena za kvalitetne životne navike. Uravnotežena prehrana, dovoljno vode, kvalitetan san i svakodnevna zaštita od sunca i dalje su najvažniji koraci za zdrav, svjež i blistav ten.

