Lepršave i chic: Ovo su maksi suknje koje ćemo nositi cijelo ljeto

Maksi suknje vratile su se kao jedan od najvećih trendova sezone. Lepršavi, voluminozni modeli već dominiraju street style kombinacijama i kolekcijama popularnih modnih brendova

Nakon nekoliko sezona u znaku tihog luksuza, čistih linija i minimalističke estetike, modni svijet ovog se ljeta ponovno okreće nešto izražajnijim siluetama, pokretu i modnoj drami. Upravo zato ne čudi što su se maksi suknje vratile u velikom stilu i ponovno zauzele posebno mjesto u ljetnim garderobama brojnih trendseterica. Prozračne, efektne i nevjerojatno nosive, ove sezone dolaze u raznim verzijama, no posebno se izdvajaju voluminozni modeli s boho prizvukom koji svakom outfitu daju dozu opuštene elegancije.

Od lepršavih bijelih modela od pamuka i čipke do slojevitih suknji s volanima, vezom i bogatih tekstura, maksi suknje ove sezone izgledaju romantičnije i upečatljivije nego ikad. Fashionistice ih već nose uz jednostavne topove, oversized košulje i vintage modne dodatke, stvarajući kombinacije koje djeluju istovremeno nonšalantno i vrlo chic. Posebno su popularni modeli koji pri hodu stvaraju efekt pokreta i volumena, pa cijeli outfit djeluje puno dinamičnije i zanimljivije.

Iako su statement komad, maksi suknje zapravo su vrlo jednostavne za stiliziranje. Odlično izgledaju uz običnu bijelu majicu bez rukava i ravne sandale za dnevne kombinacije, dok ćete uz boho bluzu, torbu od brušene kože i nakit u zlatnim tonovima postići estetiku koja podsjeća na festivalski stil sedamdesetih. Za moderniji look možete ih kombinirati i s minimalističkim topovima, japankama na petu ili kratkom jaknom od brušene kože.

Prema svemu sudeći, upravo će maksi suknje ovog ljeta biti jedan od ključnih komada, a u nastavku donosimo 10 favorita iz aktualne high street ponude koji će zasigurno pronaći svoje mjesto u svakoj garderobi.

Mango - 69,99 €

Mango - 89,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Stradivarius - 22,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €