Prekrasne toalete u Cannesu: Evo tko je ukrao show na prvom crvenom tepihu

Započelo je 79. izdanje Filmskog festivala u Cannesu, a francuska rivijera ponovno je postala epicentar svjetskog glamura. Svečano otvaranje 12. svibnja obilježila je premijera francuskog filma "La Vénus Électrique" ("Električni poljubac") redatelja Pierrea Salvadorija, no sve su oči bile uprte u crveni tepih ispred Palais des Festivals, kojim su prošetale neke od najvećih zvijezda današnjice. Prva večer donijela je spoj holivudske tradicije, suvremene elegancije i modne odvažnosti, najavljujući dvanaest dana vrhunske filmske umjetnosti i nezaboravnih modnih trenutaka.

Apsolutnu pažnju medija i publike privukla je legendarna 92-godišnja Joan Collins. Zvijezda "Dinastije" izgledala je elegantnije no ikad u bijeloj haljini visoke mode s potpisom Stéphanea Rollanda, čiji je skulpturalni gornji dio inspiriran cvijetom orhideje. Dramatičnim naborima i dugim crnim rukavicama prizvala je duh zlatnog doba Hollywooda, dokazavši još jednom svoj status bezvremenske ikone stila.

Ništa manje glamurozna nije bila ni Jane Fonda, koja je odabrala bezvremensku eleganciju u crnoj haljini s potpisom modne kuće Gucci. Kreacija dugih rukava, u potpunosti prekrivena pravokutnim crnim šljokicama, savršeno je naglasila njezinu figuru, a upečatljiva Pomellato ogrlica zaokružila je dojam. Supermodel Heidi Klum također je plijenila poglede u raskošnoj toaleti boje breskve dizajnera Elieja Saaba, s prepoznatljivim dramatičnim cvjetnim detaljem na poprsju i dugim šlepom koji je pratio svaki njezin korak.

Kao članica ovogodišnjeg žirija, glumica Demi Moore od samog je početka u središtu pozornosti. Za svečano otvaranje odabrala je srebrnu, šljokicama posutu haljinu sirena kroja s korzetom i potpisom brenda Jacquemus. Izgled je upotpunila upečatljivom slojevitom dijamantnom ogrlicom kuće Chopard, potvrđujući status jedne od najbolje odjevenih zvijezda večeri.