Jennifer Lopez nosi najpoželjniji ljetni print, a jedan detalj izazvao je najviše komentara

J.Lo, jedna od najvećih modnih ikona, tijekom odmora u slikovitoj Taormini na Siciliji zablistala je u efektnoj kombinaciji modne kuće Dolce & Gabbana, koja savršeno spaja talijanski glamur, mediteranski duh i ženstvenu siluetu

Jeniffer Lopez za svoj je odmor na jugu Italije odabrala komplet iz kultne Dolce & Gabbana Majolica kolekcije, inspirirane tradicionalnom talijanskom keramikom. Prepoznatljivi bijelo-narančasti ornamentalni uzorak unio je dozu luksuza i ljetne razigranosti, a riječ je o jednom od najpoznatijih motiva koji Dolce & Gabbana iz sezone u sezonu reinterpretira na nov način.

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Korzet-top i capri hlače u glavnoj ulozi

Središnji dio outfita činio je kratki korzet-top s efektnim ukriženim naramenicama koje naglašavaju dekolte i ramena, dok su visoko strukirane capri hlače pratile liniju tijela i dodatno istaknule njezinu besprijekornu figuru. Upravo su pripijene hlače izazvale najviše komentara jer su djelovale gotovo poput druge kože, no Jennifer ih je nosila s prepoznatljivim samopouzdanjem. Capri model ove sezone doživio je veliki povratak na modne piste, a Lopez je pokazala kako izgleda njegova najglamuroznija verzija.

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Dodaci koji ne odvlače pažnju

Iako je odjevna kombinacija sama po sebi vrlo upečatljiva, Jennifer je dodatke zadržala minimalističkima. Odabrala je elegantnu bijelu mini torbicu strukturiranog oblika, jednostavne metalik zlatne japanke te predimenzionirane crne sunčane naočale. Visoki rep dodatno je naglasio sofisticiranost cijelog izdanja.

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Outfit je još jednom pokazao koliko Jennifer Lopez voli mediteransku estetiku i raskošne printeve po kojima je Dolce & Gabbana prepoznatljiva. Dok jedni smatraju da su hlače bile možda i previše uske, teško je osporiti da je zvijezda ovim modnim izdanjem ponovno privukla sve poglede i potvrdila da i na ljetnom odmoru izgleda savršeno.

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