Retro koji će vas nasmijati: Lude modne kombinacije zvijezda devedesetih

Ako ste dosad imali osjećaj da je vrhunac modnog kiča bio u osamdesetima, možda vam ove fotografije promijene mišljenje. Nakon popularnih „mom jeans“, kojih se vjerojatno sjećate iz kultne serije Beverly Hills 90210, u modu su došle traperice s nevjerojatno niskim strukom. Posebno su bile popularne među pjevačicama (i suparnicama) Britney Spears i Christinom Aguilerom (45), kao i među djevojkama iz nezaboravne grupe Spice Girls.

Pjevačica Jennifer Lopez dobar je primjer za to koliko je tada šminka bila blijeda. Nosila su se plava i smokey sjenila za oči, obrve su bile tanke, a usne u bisernim nijansama, optički povećane smeđom olovkom, baš kao danas. Moda se jednostavno vraća – samo (srećom) u malo drugačijem obliku i kontekstu. Primjer je i glumica Drew Barrymore (51) čiju biste bluzu na točkice lako mogli odjenuti i danas.

Ludilo devedesetih nije bilo rezervirano samo za žene. Široke hoodice i trenirke, kombinezoni ili masivni križevi mogli su se vidjeti i u ormarima članova kultnog benda Backstreet Boys. Svakako vrijedi spomenuti i outfite pjevača Eltona Johna (79) ili košarkaša Dennisa Rodmana (65).

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