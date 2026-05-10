Capri hlače su se vratile: Evo kako ih nose trendseterice ovog proljeća

Ovaj model koji je obilježio devedesete i rane 2000-e vratio se u modernijem i chic izdanju, a već ga nose brojne trendseterice, od Kylie Jenner i Hailey Bieber do Severine

Ako postoji jedan trend koji je ove sezone podijelio modni svijet, onda su to capri hlače. Ovaj pomalo kontroverzan model koji seže ispod koljena, a iznad gležnjeva, ponovno je osvojio modne piste, street style kombinacije i društvene mreže. Nakon godina dominacije širokih krojeva i oversized silueta, moda se ponovno okreće ženstvenijim i pripijenim modelima, a capri hlače savršeno su se uklopile u taj povratak estetike devedesetih i ranih 2000-ih.

Nose ih svi – od svjetskih trendseterica poput Kylie Jenner i Hailey Bieber pa sve do domaćih modnih ikona kao što su Severina i Ivana Pirizovich. I dok su nekad bile sinonim za Y2K modu, danas izgledaju znatno sofisticiranije, elegantnije i modernije.

Capri hlače ponovno su zavladale modnom scenom

Veliki povratak capri hlača potvrdile su i modne kuće kao što su Versace, Jacquemus i Ralph Lauren koje su ih uvrstile u svoje proljetne i ljetne kolekcije. No, za razliku od modela kakve pamtimo iz 2000-ih, novi krojevi djeluju puno profinjenije. Struk je viši, linije su čišće, a materijali elegantniji pa capri hlače danas izgledaju chic čak i u minimalističkim kombinacijama.

Posebno su popularni crni uski modeli koji podsjećaju na kombinaciju cigareta hlača i tajica, ali i varijante od trapera, lana te modeli s kariranim ili gingham uzorkom.

Kako nositi capri hlače ovog proljeća?

Jedan od razloga zašto su ponovno postale toliko popularne krije se u njihovoj svestranosti. Capri hlače lako se mogu prilagoditi različitim stilovima i prilikama, od dnevnih casual kombinacija do večernjih outfita.

Za minimalistički look inspiriran devedesetima nosite ih uz jednostavnu bijelu majicu bez rukava, oversized blejzer i sandale s tankim remenčićima. Ako volite nešto ležerniji stil, odličan izbor bit će capri traperice uz balerinke ili retro tenisice i oversized košulju.

Ove sezone posebno su popularne i sporty chic kombinacije pa modne influencerice capri modele često nose uz kratke jakne, polo majice i tenisice u retro stilu. S druge strane, za večernji outfit dovoljno ih je kombinirati s elegantnim salonkama, satenskim topom i upečatljivim nakitom. Najvažnije pravilo? Capri hlače najbolje izgledaju kada ostatak outfita djeluje jednostavno i pročišćeno.

Model koji ćete ili obožavati ili izbjegavati

Capri hlače već godinama imaju status jednog od onih trendova koji izazivaju podijeljena mišljenja. Dok ih jedni smatraju modnim promašajem iz prošlosti, drugi ih obožavaju upravo zbog njihove retro estetike i pomalo francuskog chic dojma.

Ipak, činjenica je da su se ove sezone vratile i postale popularnije nego ikad. Od modnih pista do Instagrama, capri modele ponovno viđamo posvuda, a čini se da će tijekom toplijih mjeseci koji su pred nama postati nezaobilazan komad u garderobi brojnih trendseterica.

Mango - 45,99 €

Mango - 39,99 €

Pull and Bear - 19,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 22,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 17,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 39,95 €