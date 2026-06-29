Jelena Rozga u 'izrezanoj' haljini ukrala pažnju na završnoj večeri Melodija Jadrana

Pjevačica je proslavila 30 godina karijere, a nakon što je neku večer oduševila bijelim čipkastim odijelom, Jelena je ovoga puta odjenula haljinu sa zanimljivim detaljem

Jelena Rozga još je jednom pokazala da za velike nastupe ne bira samo pjesmu, već i izgled koji će ostati zapamćen. Na završnoj večeri Melodija Jadrana otpjevala je svoju novu pjesmu "Ljubi me", u dugoj haljini boje senfa koja je odmah privukla poglede i postala jedan od najupečatljivijih detalja večeri.

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Haljina dugog kroja pratila je liniju tijela i naglasila siluetu, dok su nabori na materijalu dali posebnu dinamiku cijelom izgledu. Tkanina se pri pokretu lagano mijenjala pod svjetlima, pa je haljina izgledala zanimljivo i tijekom samog nastupa, a ne samo dok je pjevačica stajala na mjestu.

Poseban detalj bio je izrez na boku koji je otkrio dio kože i dao haljini malo hrabriju notu. Taj otvoreni dio razbio je ozbiljnost dugog kroja i unio dozu seksepila, ali je cijeli izgled i dalje ostao elegantan. Upravo taj spoj zatvorenije haljine i neočekivanog detalja učinio je kreaciju zanimljivom.

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Gornji dio haljine bio je jednostavan i zatvoren, s dugim rukavima koji su dodatno naglasili profinjenost izdanja. Takav kroj pokazuje da za efektan izgled nije potrebno puno dodataka – ponekad jedna dobra haljina napravi najveći dojam. Uz ovakav upečatljiv komad, Rozga nije trebala pretjerivati s detaljima. Cjelokupni styling ostao je usmjeren na haljinu, njezinu boju i kroj. Frizura i šminka uklopile su se u cijelu priču te dodatno naglasile scenski izgled.