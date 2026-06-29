Jelena Rozga u 'izrezanoj' haljini ukrala pažnju na završnoj večeri Melodija Jadrana
Jelena Rozga još je jednom pokazala da za velike nastupe ne bira samo pjesmu, već i izgled koji će ostati zapamćen. Na završnoj večeri Melodija Jadrana otpjevala je svoju novu pjesmu "Ljubi me", u dugoj haljini boje senfa koja je odmah privukla poglede i postala jedan od najupečatljivijih detalja večeri.
Haljina dugog kroja pratila je liniju tijela i naglasila siluetu, dok su nabori na materijalu dali posebnu dinamiku cijelom izgledu. Tkanina se pri pokretu lagano mijenjala pod svjetlima, pa je haljina izgledala zanimljivo i tijekom samog nastupa, a ne samo dok je pjevačica stajala na mjestu.
Poseban detalj bio je izrez na boku koji je otkrio dio kože i dao haljini malo hrabriju notu. Taj otvoreni dio razbio je ozbiljnost dugog kroja i unio dozu seksepila, ali je cijeli izgled i dalje ostao elegantan. Upravo taj spoj zatvorenije haljine i neočekivanog detalja učinio je kreaciju zanimljivom.
Gornji dio haljine bio je jednostavan i zatvoren, s dugim rukavima koji su dodatno naglasili profinjenost izdanja. Takav kroj pokazuje da za efektan izgled nije potrebno puno dodataka – ponekad jedna dobra haljina napravi najveći dojam. Uz ovakav upečatljiv komad, Rozga nije trebala pretjerivati s detaljima. Cjelokupni styling ostao je usmjeren na haljinu, njezinu boju i kroj. Frizura i šminka uklopile su se u cijelu priču te dodatno naglasile scenski izgled.