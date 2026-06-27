Jelena Rozga u fantastičnom odijelu proslavila 30 godina karijere, izgleda besprijekorno
Ivana Ivanovic/PIXSELL
1 / 16
Galerije
MELODIJE JADRANA

Jelena Rozga u fantastičnom odijelu proslavila 30 godina karijere, izgleda besprijekorno

Ana Ivančić
27. lipnja 2026.

Jelena Rozga još je jednom potvrdila zašto je jedna od najvećih dama domaće pop scene. Na Melodijama Jadrana u Splitu održala je koncert koji je spojio emociju, nostalgiju i energiju njezine višedesetljetne karijere, a publika je uživala u presjeku hitova koji su obilježili generacije.

Osim glasom i izvedbom, Rozga je pažnju privukla i elegantnim scenskim izdanjem. Za nastup je odabrala efektno bijelo odijelo koje je savršeno spojilo ženstvenost i moćan scenski dojam – kroj koji naglašava figuru, ali istovremeno ostavlja dojam sofisticiranosti. Hlače s čipkom na struku te čipkasti top savršeno su istaknuli njenu vitku liniju, a predimenzionirani sako zaokružio je čitav dojam i dao dozu glamura.

Rozga već godinama njeguje stil koji je postao dio njezina identiteta – od ženstvenih haljina do odvažnih modnih kombinacija koje ističu njezinu energiju na pozornici. Upravo zato njezini nastupi nisu samo glazbeni događaji, nego i male modne priče koje publika rado prati.

Na pozornici Galerije Meštrović njezini najveći hitovi dobili su novu dimenziju, a Jelena je još jednom pokazala zašto već 30 godina uspješno osvaja publiku.

Najčitanije
Iz naše mreže