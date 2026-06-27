Jelena Rozga u fantastičnom odijelu proslavila 30 godina karijere, izgleda besprijekorno

Jelena Rozga još je jednom potvrdila zašto je jedna od najvećih dama domaće pop scene. Na Melodijama Jadrana u Splitu održala je koncert koji je spojio emociju, nostalgiju i energiju njezine višedesetljetne karijere, a publika je uživala u presjeku hitova koji su obilježili generacije.

Osim glasom i izvedbom, Rozga je pažnju privukla i elegantnim scenskim izdanjem. Za nastup je odabrala efektno bijelo odijelo koje je savršeno spojilo ženstvenost i moćan scenski dojam – kroj koji naglašava figuru, ali istovremeno ostavlja dojam sofisticiranosti. Hlače s čipkom na struku te čipkasti top savršeno su istaknuli njenu vitku liniju, a predimenzionirani sako zaokružio je čitav dojam i dao dozu glamura.

Rozga već godinama njeguje stil koji je postao dio njezina identiteta – od ženstvenih haljina do odvažnih modnih kombinacija koje ističu njezinu energiju na pozornici. Upravo zato njezini nastupi nisu samo glazbeni događaji, nego i male modne priče koje publika rado prati.

Na pozornici Galerije Meštrović njezini najveći hitovi dobili su novu dimenziju, a Jelena je još jednom pokazala zašto već 30 godina uspješno osvaja publiku.