Jennifer Lopez: Skandali, buran ljubavni život i haljina koja je stvorila dio Googlea

Jennifer Lopez, jedna od najvećih svjetskih zvijezda danas, 24. srpnja, slavi 57. rođendan. S karijerom koja obuhvaća desetljeća, J.Lo je postala sinonim za uspjeh i glamur, a brojke to i potvrđuju: prodala je više od 80 milijuna ploča, glumila u preko 40 filmova i izgradila poslovno carstvo vrijedno oko 400 milijuna dolara. Ipak, njezin put od skromnih početaka u Bronxu do statusa globalne ikone nije bio nimalo jednostavan. Obilježen je nizom kontroverzi, javnih skandala i turbulentnih veza koje su oblikovale njezin javni imidž jednako snažno kao i njezini hitovi.

Unatoč svim skandalima, Jennifer Lopez ostaje nezaobilazna sila u industriji zabave. Njezina radna etika, talent i poslovna sposobnost su neupitni. Ipak, njezina ostavština ostat će kompleksna priča o nevjerojatnom uspjehu isprepletenom s kontroverzama koje su je učinile jednako poznatom po naslovima u tabloidima kao i po glazbi i filmovima. Ona je dokaz da u svijetu slavnih granica između sjaja i sjene često ne postoji.