Umjesto kupovine novih, svi obnavljaju Birkenstockice - rezultati su impresivni

Umjesto kupnje novog para, sve više ljubitelja Birkenstock natikača okreće se njihovoj obnovi. Videi koji pokazuju nevjerojatne transformacije iznošenih modela postali su pravi hit na društvenim mrežama pa su mnogi odlučili svojim omiljenim natikačama dati drugu priliku

Ako postoji obuća koja iz ljeta u ljeto ne izlazi iz mode, onda su to kultne Birkenstock natikače. Zahvaljujući udobnosti i bezvremenskom dizajnu, mnogi isti par nose godinama, pa nije neobično da s vremenom antilop izgubi svježinu, a pluto postane suho i ispucalo. Upravo zato posljednjih tjedana veliku pozornost na društvenim mrežama privlače videozapisi koji pokazuju koliko se stari par može obnoviti uz nekoliko pravilnih koraka i odgovarajuće proizvode.

Najveći interes izazvale su transformacije u kojima iznošene natikače, koje na prvi pogled djeluju kao da su za otpis, nakon detaljne njege izgledaju gotovo kao nove. Takvi sadržaji prikupili su milijune pregleda, a u komentarima mnogi priznaju da su umjesto kupnje novog para odlučili pokušati obnoviti onaj koji već imaju.

Sam postupak temelji se na njezi materijala od kojih su Birkenstock natikače izrađene. Prvo se pažljivo čisti brušena koža posebnim sredstvom namijenjenim antilopu i mekanom četkom, nakon čega se obuća ostavlja da se prirodno osuši. Zatim slijedi obnova pluta zaštitnim premazom koji pomaže očuvati njegovu elastičnost i štiti ga od isušivanja te mogućeg pucanja. Na kraju se antilop osvježava gumicom za brušenu kožu koja podiže vlakna materijala, a završni sloj zaštitnog spreja vraća boju i dodatno štiti površinu od vlage i prljavštine.

Ono što ovaj trend razlikuje od brojnih viralnih "uradi sam" savjeta jest činjenica da se ne oslanja na improvizirane kućne metode, već na proizvode posebno razvijene za njegu antilopa i pluta. Upravo zato rezultat izgleda prirodno, a materijali ostaju očuvani. Ako i vaše Birkenstock natikače već neko vrijeme stoje u ormariću jer više ne izgledaju kao nekad, ovaj viralni trend neka vam posluži kao motivacija da im date još jednu šansu.

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