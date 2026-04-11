ODVAŽNA I ŽENSTVENA

Heidi Klum i moć crne haljine: Kako supermodel svaki put iznova oduševi

Ana Ivančić
11. travnja 2026.
Njezina sposobnost transformacije dokazuje da stil nije pitanje godina, već stava, a crna haljina u njezinim rukama postaje moćno oruđe ženstvenosti i samopouzdanja

Heidi Klum, neosporna ikona stila i supermodel čija karijera traje desetljećima, još je jednom dokazala da je majstorica modne provokacije i elegancije. Njezina sposobnost da ponese i najsmjelije kreacije s nevjerojatnom lakoćom redovito je u središtu pozornosti, a njezini odabiri crnih haljina postali su sinonim za zavodljivost i samopouzdanje. Bilo da se radi o crvenom tepihu, snimanju televizijske emisije ili opuštenom izlasku, Klum zna kako crnu boju pretvoriti u najupečatljiviji modni iskaz.

Njezina sklonost odvažnim, ali ženstvenim kreacijama često je povezuje s dizajnerima koji dijele istu viziju. Jedno od takvih imena je i rumunjska dizajnerica Maria Lucia Hohan, čije su eterične haljine postale tiha patnja holivudskih zvijezda.

Povezanost s omiljenom dizajnericom zvijezda

Maria Lucia Hohan izgradila je brend na ideji da odjeća treba slaviti žensko tijelo, pružajući istovremeno osjećaj moći i senzualnosti. Njezine prepoznatljive haljine, često izrađene od svile, tila i delikatne čipke, postale su omiljeni odabir za najvažnije događaje zvijezda poput Beyoncé, Jennifer Lopez i Zendaye. Estetika koja spaja fluidne siluete, skulpturalne teksture i besprijekorno krojenje savršeno se uklapa u stil kakav njeguje Heidi Klum.

Iako detalji o specifičnoj crnoj haljini s potpisom Marije Lucije Hohan koju je Klum nosila tijekom snimanja popularnog showa "Project Runway" nisu široko poznati, njezina privrženost ovom brendu nije tajna. Manekenka je u nekoliko navrata zablistala upravo u njezinim kreacijama. Za pojavljivanje u emisiji "America's Got Talent" odabrala je upečatljivu haljinu "Jolie", dok je na crvenom tepihu Zlatnih globusa početkom 2025. godine nosila odvažnu zelenu haljinu s izrezima koja je istaknula njezinu figuru. Time je potvrdila da estetika rumunjske dizajnerice savršeno odgovara njezinoj modnoj filozofiji.

Crna kao vječna modna inspiracija

Neovisno o dizajneru, Heidi Klum je pokazala da je crna haljina njezino tajno oružje. Svaki model koji odabere priča je za sebe, a ona ga nosi s jedinstvenim pečatom. Jedan od najupečatljivijih primjera njezine modne hrabrosti bila je pojava na premijeri predstave "Blinded By Delight" u Berlinu. Tada se pojavila u crnoj mini haljini koja je prkosila konvencijama. Dramatični, valoviti rukavi, duboki izrez na dekolteu i asimetrični kroj s dužim dijelom tkanine s desne strane stvorili su dojam avangardne skulpture, dok su jednostavne crne salonke i decentan nakit dopustili haljini da bude glavna zvijezda večeri.

Njezina ljubav prema eksperimentiranju vidljiva je i u odabiru materijala. Kožna verzija male crne haljine koju je nosila na ulicama New Yorka bila je pravi primjer spoja seksepila i drame. Model bez naramenica, pripijen uz tijelo u gornjem dijelu, s mekanim, nabranim slojevima oko bokova i visokim prorezom, zračio je samopouzdanjem. Ostatak stajlinga bio je sveden na minimum kako bi složenost kroja došla do izražaja.

Filozofija stila bez kompromisa

Njezin pristup modi najbolje opisuje njezina vlastita izjava: "Ne stidim se svoje ženstvenosti. Volim se dotjerati, nositi dekolte, mini suknje, visoke potpetice…". Za nju odjeća nije samo pokrivanje tijela, već oblik slobode i izražavanja osobnosti. Ta filozofija vidljiva je u svakom njezinom pojavljivanju, gdje s ponosom slavi svoju figuru i godine, odbijajući se pokoriti nametnutim pravilima.

