Ljeto u znaku 90-ih: Ovih pet modela haljina viđat ćemo posvuda

Modni trendovi inspirirani devedesetima opet dominiraju scenom, a ovog ljeta posebno se ističu modeli haljina koje podsjećaju na kultne outfite modnih ikona poput Kate Moss i Jennifer Aniston

Modni trendovi stalno se vrte u krug, a ovog će ljeta popularni biti oni inspirirani 90-ima. To posebno vrijedi kad je riječ o haljinama koje spajaju minimalizam, nonšalantnost i pomalo buntovnu estetiku.

Modna scena ponovno se okreće slip krojevima, tankim naramenicama, romantičnim mini modelima i siluetama koje podsjećaju na modne ikone iz tih vremena, poput Kate Moss, Jennifer Aniston i Carolyn Bessette-Kennedy. Inspiraciju su već ponudile modne kuće Chanel, Dolce & Gabbana i Acne Studios, a trend su brzo prigrlile i trendseterice na ulicama modnih metropola.

Među najpoželjnijim modelima istaknule su se slip haljine koje izgledaju kao spoj donjeg rublja i večernje elegancije, ali i romantične babydoll mini haljine s volanima i lepršavim krojevima koje prizivaju pravi boho duh devedesetih. Tu su i klasične haljine s tankim naramenicama koje djeluju jednostavno, ali uvijek chic, osobito uz tenisice tijekom dana ili chunky čizme navečer. Veliki povratak doživljavaju i baršunasti modeli koji unose pomalo grunge i indie estetiku u ljetne outfite, dok su elegantne column haljine - duge, uske i minimalističke - opet postale sinonim za nenametljivi glamur.

Posebno je zanimljivo što su upravo ti modeli nevjerojatno jednostavni za stiliziranje. Slip haljine nose se uz oversized kožne jakne i ravne sandale, babydoll modeli uz visoke čizme ili balerinke, dok column krojevi savršeno funkcioniraju uz minimalistički nakit i male torbice inspirirane devedesetima. Cijela estetika djeluje pomalo neopterećeno, kao da ste se samo slučajno odjenule savršeno - a upravo je to razlog zašto će ove haljine obilježiti ljeto 2026.

Modeli inspirirani ovim trendovima mogu se pronaći i u mnogim high street kolekcijama, a neke od naših favorita donosimo u nastavku.

