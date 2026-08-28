Inspiracija iz centra Zagreba: Ove dame otkrile su savršenu formulu za prijelazno razdoblje

Ovakve kombinacije idealne su za prijelaz iz ljeta prema ranoj jeseni

Ljetna moda ne mora biti komplicirana da bi izgledala dobro. Ponekad su dovoljni dobro krojena bijela košulja, omiljene traperice, zanimljiva torba i tenisice koje su odavno prestale biti rezervirane samo za sportske kombinacije. Upravo to pokazuju i ove dvije djevojke sa zagrebačke špice čiji su outfiti privukli pažnju našeg (Dosadnog) Fotografa ekskluzivno za Žena.hr.

Na prvoj djevojci posebno se ističe bijela košulja voluminoznih, kratkih rukava. Klasičan komad dobio je moderniji izgled zahvaljujući naglašenim rukavima i nešto opuštenijoj silueti. Umjesto da je kombinira s elegantnim hlačama ili suknjom, odlučila se za svijetle traperice ravnog kroja, čime je cijeli outfit dobio mladenački i ležeran karakter. Upravo je kombiniranje jednostavnih klasika s tenisicama jedan od načina na koji se danas nosi casual moda – bez dojma da smo se previše trudile. Posebno zanimljiv detalj je bijela torbica sa zlatnim zakovicama. Ona razbija minimalističku kombinaciju i pokazuje koliko jedan upečatljiv modni dodatak može promijeniti cijeli outfit. Zlatni detalji pritom se lijepo nadovezuju na sat i sitan nakit, pa kombinacija izgleda promišljeno, ali ne prenatrpano.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Druga djevojka odlučila se za nešto elegantniju interpretaciju istog ljetnog raspoloženja. Nosi bijeli top s naglašenim, gotovo skulpturalnim kratkim rukavima i gumbima, koji podsjeća na spoj bluze i kratkog sakoa. Uz njega je odabrala bijele hlače ravnog kroja, stvarajući gotovo potpuno bijeli outfit koji izgleda posebno svježe tijekom toplih dana.

Upravo je all-white styling jedan od prepoznatljivih ljetnih modnih izbora i ove sezone. Modni portali ga izdvajaju kao jednostavan način da ljetni outfit izgleda elegantnije, a potpuno bijele kombinacije posljednjih su mjeseci često viđene i u street style izdanjima.

Ovakve kombinacije idealne su za prijelaz iz ljeta prema ranoj jeseni. Bijele košulje i bluze lako ćemo prebaciti ispod laganog sakoa ili balonera, traperice ostaju jedan od najzahvalnijih komada garderobe, a tenisice možemo nositi gotovo svakodnevno.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!