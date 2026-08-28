Ljeto još nije gotovo: Dalmaland od 29. kolovoza donosi posezonske cijene

Kraj kolovoza ne mora značiti i kraj ljetnih avantura. U Dalmalandu zabava se nastavlja i nakon glavnog dijela sezone, a od 29. kolovoza kreću posezonske cijene ulaznica, idealne za sve koji žele iskoristiti posljednje ljetne dane za još jedan izlet, kupanje i dozu adrenalina

Posezona u Dalmalandu traje od 29. kolovoza do 27. rujna 2026., a posjetitelji i dalje mogu birati žele li provesti dan u Fun Parku, Aqua Parku ili spojiti oba iskustva uz Full Dalmaland ulaznicu.

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Niže cijene za kraj ljeta

Od 29. kolovoza cijena ulaznice za Fun Park iznosi 26 €, odnosno 22 € za reduciranu ulaznicu, dok je cijena za Aqua Park 31 €, odnosno 26 € za reduciranu ulaznicu.

Za one koji žele iskoristiti sve što Dalmaland nudi, Full Dalmaland ulaznica, koja uključuje i Fun Park i Aqua Park, u posezoni iznosi 39 €, odnosno 34 € za reduciranu ulaznicu.

Reducirane ulaznice odnose se na djecu visine od 100 do 140 centimetara, kao i ostale kategorije posjetitelja definirane cjenikom, dok je za djecu do 100 centimetara ulaz besplatan.

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Vodena zabava i adrenalinske atrakcije u jednom danu

Posezona je odlična prilika za još jedan pravi ljetni dan. Aqua Park sa svojim toboganima, bazenima i sadržajima za različite uzraste ostaje mjesto za osvježenje i vodenu zabavu, dok Fun Park donosi potpuno drugačiju vrstu uzbuđenja – od obiteljskih do adrenalinskih atrakcija.

Posjetitelji koji odaberu Full Dalmaland tako u jednom danu mogu kombinirati kupanje i vodene atrakcije s vožnjama i zabavom u tematskom parku.

A tu je i prošireni Dino svijet, jedna od ovogodišnjih novosti Dalmalanda, koji na dodatnih 1.000 četvornih metara donosi još veći doživljaj svijeta dinosaura i posebno iskustvo za najmlađe posjetitelje.

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Drugačiji ritam posezone

S početkom posezone mijenja se i radno vrijeme parka. Aqua Park otvoren je od 11:00 do 18:00 sati, dok Fun Park svoja vrata otvara od 14:00 i radi do 20:00 sati.

To ostavlja dovoljno vremena za kombinaciju kupanja tijekom toplijeg dijela dana i nastavak zabave na atrakcijama Fun Parka u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Za sve posjetitelje Dalmalanda osiguran je i besplatan parking, pa je za jednodnevni izlet potrebno još samo odabrati termin i odlučiti – Fun, Aqua ili oboje.

Ulaznice je moguće kupiti unaprijed putem službenog webshopa Dalmalanda ili na blagajnama parka. Aktualne informacije o radnom vremenu, programu i događanjima dostupne su na službenoj web stranici te društvenim mrežama Dalmalanda – Facebooku, Instagramu i TikToku.

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Jer ljeto možda ulazi u svoju završnicu, ali zabava u Dalmalandu još nije gotova.