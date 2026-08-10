Od boho do klasičnih krojeva: Najljepše bijele bluze za ljetne dane i večeri

Bijela bluza jedan je od onih modnih klasika koji svake sezone pronađu mjesto u našoj garderobi, a ljeti posebno dolaze do izražaja. Od jednostavnih pamučnih modela do romantičnih bluza s vezom, volanima i boho detaljima, u aktualnim high street kolekcijama ne nedostaje odličnih izbora za svaki stil

Postoje oni neki bezvremenski komadi koji ne ovise o aktualnim trendovima, a bijela bluza svakako je jedan od njih. Bez obzira na sezonu, uvijek izgleda elegantno, svježe i lako se uklapa u gotovo svaki ormar. Upravo je ljeto vrijeme kada posebno dolazi do izražaja jer se savršeno slaže s prozračnim materijalima i opuštenim krojevima, a ove sezone ponovno je jedan od glavnih favorita u high street kolekcijama.

Bijela bluza odlično funkcionira u bezbroj kombinacija. Možete je nositi uz lanene hlače za ležeran dnevni look, omiljene tanke traperice, bermude ili dugu satensku i pamučnu suknju. Dovoljno je dodati sandale, natikače ili espadrile i imate outfit koji izgleda dotjerano, a pritom je iznimno udoban. Upravo zbog svoje jednostavnosti lako se prilagođava različitim stilovima i prigodama – od odlaska na posao do ljetnih večera i vikend izleta.

Ovosezonska ponuda donosi za svakoga ponešto. Ljubiteljice bezvremenskog minimalizma posegnut će za klasičnim pamučnim ili lanenim modelima čistih linija, dok su za romantičarke tu bluze ukrašene čipkastim detaljima, bogatim vezom, volanima i puf rukavima. Posebno su popularni boho modeli od laganog pamuka i muslina koji prizivaju bezbrižnu ljetnu estetiku, a odlično se slažu s lanenim komadima, pletenim torbama i ravnim sandalama.

Ako postoji jedan komad koji ćete iz ormara izvlačiti iznova i iznova, onda je to upravo bijela bluza. Jednostavna, elegantna i uvijek aktualna, lako će se uklopiti u postojeću garderobu i poslužiti kao baza za bezbroj ljetnih kombinacija. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne ponude high street brendova.

H&M - 24,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 24,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 45,99 €

Massimo Dutti - 70 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 80 €

Massimo Dutti - 70 €

Sezane - 155 €

Sezane - 105 €

Zara - 39,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €

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