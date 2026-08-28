Nakon mora i sunca kosi treba oporavak: Ovo su maske koje vrijedi isprobati

Ljeto možda volimo zbog sunca, mora i bezbrižnih dana na plaži, ali naša kosa često postaje suha i oštećena. Nakon tjedana izlaganja suncu, soli i kloru, vlasi mogu postati grube i bez sjaja. S dolaskom jeseni zato je pravo vrijeme za mali reset i intenzivniju njegu kose

Dani na plaži, kupanje u moru i uživanje na suncu zvuče savršeno, ali naša kosa nakon ljeta često izgleda iscrpljeno. Sol, klor i UV zrake mogu isušiti vlasi, učiniti ih krhkima, beživotnima i sklonima pucanju. S dolaskom jeseni zato je idealno vrijeme da joj posvetite malo više pažnje i vratite joj izgubljeni sjaj. Jedan od najboljih načina za to su hranjive i hidratantne maske za kosu.

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Kako njegovati kosu nakon mora?

Prije nego što posegnete za intenzivnim tretmanima, dobro je usvojiti nekoliko jednostavnih navika koje će pomoći kosi da se oporavi. Za početak, birajte nježne šampone koji neće dodatno isušivati vlasi, a pokušajte i smanjiti korištenje toplinskih uređaja poput sušila i pegli. Kada ih ipak koristite, zaštita od topline trebala bi biti obavezan korak.

Frizeri također savjetuju češalj sa širokim zupcima, posebno kada je kosa mokra, a najbolje ju je raščešljavati od vrhova prema korijenu kako biste smanjili lomljenje. Prema riječima slavnog frizera Michaela Douglasa, oštećena kosa nalikuje saću, a "maske za kosu u suštini popunjavaju te rupe", čime pomažu da vlas izgleda i djeluje snažnije.

Kako bi maska što bolje djelovala, Douglas savjetuje da je nanesete na kosu iz koje ste ručnikom nježno istisnuli višak vode. Ako je kosa previše mokra, voda može razrijediti proizvod i smanjiti njegov učinak. I, naravno, ne zaboravite na redovito šišanje ispucalih vrhova jer je upravo to jedan od najboljih načina da spriječite daljnje oštećenje.

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Najbolje maske za suhu i oštećenu kosu

Tržište je prepuno proizvoda, no neki se izdvajaju svojom učinkovitošću. Odabrali smo nekoliko maski za kosu, od luksuznih do cjenovno pristupačnih, koje su dobile pohvale stručnjaka i korisnika diljem svijeta.

Pantene Pro-V Keratin Intensive Repair maska za kosu

Ova bogata maska u samo 2 minute uklanja prve znakove oštećenja, a njezini njegujući mikro-sastojci pomažu dubinski hidratizirati kosu. Kosa je glatka i sjajna, a maska je štiti i od oštećenja uzrokovanih oblikovanjem. Cijena: oko 5 €

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ziaja Maska za suhu i oštećenu kosu - Argan & Tsubaki Oils

Ziaja maska na bazi arganovog i tsubaki ulja, za suhu, kovrčavu, gustu, oštru i oštećenu kosu. Zaglađuje kosu, dubinski regenerira, vraća mekoću i sjaj. Pruža kosi izvrsnu zaštitu od toplinskih utjecaja štiteći ju od prekomjernog isušivanja, a rezultati su vidljivi već od prve uporabe. Cijena: oko 5 €

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Schwarzkopf GLISS Repair maska za kosu

Obnavljajuća maska s keratinom kombinira HAPTIQ sustav i tekući keratin za dubinsku obnovu i sjaj kose. Sadrži laganu i kremastu teksturu koja pruža intenzivnu njegu i kosu ostavlja jakom i sjajnom. Cijena: oko 7 €

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Kérastase Paris Nutritive Masquintense Riche Maska za njegu kose

Iznimno njegujuća ultra koncentrirana bogata maska s esencijalnim njegujućim sastojcima. Pogodna za normalnu kosu do gušću kosu, sadrži polimere protiv isušivanja za održavanje lakoće i elastičnosti kose, te esencijalne njegujuće sastojke koji obogaćuju formulu njegujućim svojstvima. Cijena: oko 50 €

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K18 Leave-In Molecular Repair Hair Mask

Maska za kosu bez ispiranja koja djeluje na molekularnoj razini kako bi popravila oštećenja od izbjeljivanja, topline i kemijskih tretmana. Njena jedinstvenost leži u patentiranom K18Peptide-u koji ponovno povezuje prekinute keratinske lance unutar vlasi. Nakon primjene kosa postaje jača, elastičnija i svilenkasto glatka. Cijena: oko 75 €

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Garnier Fructis Hair Food Banana

Za one koji traže učinkovito, a cjenovno pristupačno rješenje, Garnierova maska s bananom je nepogrešiv odabir. Njena formula, koja sadrži vitamine C, E i F te shea maslac, dubinski hrani suhu i lomljivu kosu. Jedna od njenih najvećih prednosti je svestranost - može se koristiti kao klasična maska koja se ispire, kao regenerator ili kao tretman bez ispiranja na vrhovima. Cijena: oko 9 €

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Olaplex No. 3 Hair Perfector

No. 3 nije maska u klasičnom smislu, već tretman koji se koristi prije pranja kose kako bi obnovio pokidane disulfidne veze unutar vlasi, oštećene bojanjem ili izbjeljivanjem. Redovitom upotrebom značajno smanjuje lomljenje i vidljivo poboljšava cjelokupnu strukturu i izgled kose. Idealan je za sve tipove kose, ali se posebno preporučuje onima koji redovito posvjetljuju kosu i žele sačuvati njenu snagu i zdravlje. Cijena: oko 30 €

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Moroccanoil Restorative Hair Mask

Ova maska je spas za kosu koja je prošla kroz intenzivne kemijske tretmane ili je oštećena čestom upotrebom toplinskih alata. Njena bogata formula, prožeta arganovim uljem, shea maslacem i proteinima, prodire duboko u vlas kako bi joj vratila elastičnost i snagu. Cijena: oko 45 €

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