H&M ima sve što vam treba za ljeto: Od haljina do efektnih modnih dodataka

Od lepršavih haljina i lanenih hlača do pletenih torbi, sandala i laganih jaknica, H&M ove sezone ima zaista impresivnu ponudu za sve stilove i prilike

Ljeto je godišnje doba kada tražimo odjeću koja izgleda elegantno, a pritom je lagana, prozračna i jednostavna za kombiniranje. High street brendovi ni ove nas sezone nisu razočarali svojom bogatom ponudom, a posebno nas je oduševio H&M koji je u svojim ljetnim kolekcijama ponudio mnoštvo chic komada koji odgovaraju različitim stilovima i prilikama. Bilo da tražite nešto za svakodnevne gradske šetnje, uredske kombinacije, odlazak na more ili ljetna druženja, u aktualnoj kolekciji mogu se pronaći brojni modeli koji su trendi i praktični, ali ujedno i bezvremenski.

Ovosezonska H&M-ova ponuda donosi divne modele u prirodnim materijalima, laganim krojevima i neutralnim nijansama koje se lako uklapaju u postojeću garderobu. Dominiraju lan, pamuk i prozračne mješavine materijala, a paleta boja kreće se klasičnih neutralnih i zemljanih pa do romantičnih pastelnih tonova. Posebno je privlačno to što se većina komada može nositi na više načina. Primjerice, lanena košulja jednako dobro funkcionira uz poslovne hlače, traperice ili preko kupaćeg kostima, dok jednostavna midi haljina uz promjenu obuće lako prelazi iz dnevne u večernju kombinaciju.

H&M je ovog ljeta zaista uspio složiti kolekciju u kojoj svatko može pronaći nešto za sebe. Bilo da preferirate ležeran, minimalistički, poslovni ili romantični stil, među haljinama, lanenim komadima, laganim jaknicama, sandalama i pletenim torbama kriju se brojni modeli koji će se lako uklopiti u svaku ljetnu garderobu i nositi tijekom cijele sezone.

U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne H&M ponude.

H&M - 49,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 17,99 €

H&M - 14,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 22,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 29,99 €