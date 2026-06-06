Zara i Massimo Dutti imaju odlične ljetne komade u odjelu 'posebne cijene'

U kategoriji posebne cijene često se kriju bezvremenski komadi i sezonski favoriti po znatno pristupačnijim cijenama, od prozračnih haljina i lanenih komada do elegantnih torbi i sandala

Ljetne temperature često nas potaknu na potragu za novim komadima, no to ne znači da pritom treba potrošiti cijelo bogatstvo. Upravo zato kategorija “posebne cijene" idealna su prilika za sve koji žele osvježiti ormar kvalitetnim i trendi komadima po povoljnijim cijenama. Riječ je o mjestu na kojem se često kriju sjajni modeli – od bezvremenskih klasika do aktualnih sezonskih favorita.

Zašto uvijek vrijedi zaviriti u kategoriju posebne cijene?

Iako mnogi kupci prvo pregledavaju novitete, iskusne ljubiteljice mode znaju da se odlični komadi često mogu pronaći upravo među sniženim artiklima. Kategorija “posebne cijene" idealna je za pronalazak kvalitetnih osnova garderobe, ali i upečatljivih komada koji će osvježiti svaku kombinaciju.

Posebno tijekom proljeća i ljeta, kada tražimo lagane materijale, prozračne krojeve i modne dodatke koje ćemo nositi iz dana u dan, ovakve ponude postaju još zanimljivije. Uz malo strpljenja moguće je pronaći komade koji izgledaju znatno skuplje nego što zapravo jesu.

Zara i Massimo Dutti trenutno imaju odličan izbor ljetnih favorita

Među brendovima koji redovito privlače pažnju svojim odjelima s posebnim cijenama svakako se ističu Zara i Massimo Dutti. Oba brenda trenutno nude niz komada koji se savršeno uklapaju u ljetnu garderobu, bilo da tražite nešto za svakodnevne gradske kombinacije, godišnji odmor ili poslovne outfite tijekom toplijih dana.

Posebnu pažnju privlače lagane haljine koje se lako stiliziraju za različite prilike, kao i laneni komadi koji iz sezone u sezonu ostaju među najpoželjnijim izborima. Lanene košulje, hlače širokih nogavica i ležerni blejzeri savršeni su za dane kada želite izgledati dotjerano, a pritom se osjećati ugodno. Osim odjeće, vrijedi obratiti pozornost i na modne dodatke. U kategoriji posebnih cijena mogu se pronaći elegantne pletene torbe, minimalističke kožne torbice, ravne sandale te modeli s decentnom petom koji će se lako uklopiti u gotovo svaki ljetni outfit.

Komadi koje ćete nositi cijelo ljeto

Najveća prednost ovakvih kupnji jest činjenica da se ne radi o prolaznim trendovima. Mnogi komadi iz aktualne ponude Zare i Massimo Duttija oslanjaju se na bezvremenske krojeve, neutralne tonove i prirodne materijale koji će ostati relevantni i sljedećih sezona.

Ako planirate osvježiti garderobu za ljeto bez velikih ulaganja, sada je idealan trenutak za pregledavanje odjela “posebne cijene". Od prozračnih haljina i lanenih favorita do efektnih torbi i sandala, izbor je zaista bogat, a mi u nastavku donosimo naše favorite iz aktualne ponude.

Massimo Dutti - 49,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 45,95 €

Massimo Dutti - 49,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Zara - 12,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 17,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 22,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 22,99 €

Zara - 17,99 €

Zara - 22,99 €

Zara - 15,99 €