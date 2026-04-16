Prvi pogled: Nova Stella McCartney H&M kolekcija uskoro je u prodaji

H&M otkrio je sve modne kombinacije iz nadolazeće Stella McCartney H&M kolekcije. Kolekcija će biti lansirana 7. svibnja, gotovo dvadeset godina nakon prve suradnje H&M-a s ovom cijenjenom dizajnericom i aktivisticom. Prva Stella McCartney H&M suradnja – ujedno druga dizajnerska suradnja u povijesti H&M-a – lansirana je u studenom 2005. godine. Nova Stella McCartney H&M kolekcija nadovezuje se na to nasljeđe. Osvrće se na vrhunce 25-godišnje povijesti modne kuće, sažimajući McCartneyinu pionirsku i nekonvencionalnu viziju u kolekciju odjeće i modnih dodataka. Kolekcija spaja prošlost i sadašnjost, kombinirajući omiljene suvremene prepoznatljive komade, poput oversized košulja, dugih kaputa (trench) i preciznog krojenja, s razigranim, ikoničnim komadima iz ranog McCartney arhiva, uključujući ukrašene printeve i majice sa sloganima.

"Ovu kolekciju vidim kao putovanje kroz svoju modnu povijest. To je prava mješavina aktualnih klasika i nekih mojih starih favorita koji prikazuju moje prve korake u modi i razvoj mog prepoznatljivog stila. Razigrana je, snažna, blistava, radosna i profinjena", rekla je Stella McCartney.