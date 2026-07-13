Eva Herzigova pred oltarom: Pogledajte njezinu spektakularnu boho vjenčanicu

Svjetla Torina sjala su u subotu za jedno od najelegantnijih vjenčanja godine. Eva Herzigova izrekla je sudbonosno 'da' dugogodišnjem partneru Gregoriu Marsiaju u intimnoj, ali glamuroznoj ceremoniji

Nakon četvrt stoljeća zajedničkog života i troje djece, jedna od najpoznatijih supermodela devedesetih, Eva Herzigova (53), stala je pred oltar sa svojim dugogodišnjim partnerom, talijanskim poduzetnikom Gregoriom Marsiajom (49). Vjenčanje, koje se s nestrpljenjem iščekivalo, održano je protekle subote u Torinu, gradu koji je par odabrao za dom, u slavlju koje je bilo jednako elegantno i diskretno kao i njihova dugogodišnja veza.

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Eterična kreacija za mladenku koja ne treba ništa dokazivati

U središtu pozornosti, kao i uvijek, bila je Eva, koja je izgledala zapanjujuće u eteričnoj bijeloj vjenčanici francuske modne kuće Lanvin. Romantična haljina boho stila, duga do poda, isticala se dubokim dekolteom s nježnim vezicama preko prsa i meko nabranim strukom. Slojevi fino plisirane tkanine prelijevali su se u punu suknju, dok su dramatični rukavi u stilu plašta i detalji s volanima oko ramena pridonosili sanjivom dojmu.

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Njezina plava kosa bila je podignuta u elegantnu, pomalo ležernu punđu, a šminka je bila svježa i nenametljiva, dopuštajući njezinoj prirodnoj ljepoti da zasja u punom sjaju. Mladenka je izgled zaokružila jednostavnim sandalama s mašnom i klasičnim buketom bijelog cvijeća. Mladoženja Gregorio Marsiaj nije zaostajao u eleganciji, odabravši klasično tamno odijelo, besprijekornu bijelu košulju i svijetlosivu kravatu, a cijeli je izgled upotpunio cvijetom na reveru i širokim osmijehom dok je stajao uz svoju novu suprugu.

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Torinsko vjenčanje u tri intimna čina

Dan je za Evu i Gregorija bio pomno isplaniran kao slavlje u tri dijela, koje je otkrilo njihovu privrženost gradu u kojem žive. Sve je započelo crkvenom ceremonijom u intimnoj atmosferi crkve San Vito, smještenoj na torinskim brežuljcima. Unutrašnjost je bila ukrašena mladenkinim omiljenim cvijećem, bijelim i ružama boje breskve, a Evu je do oltara, prema tradiciji, dopratio njezin otac. Nakon vjerskog obreda, mladenci su se uputili u povijesnu palaču Palazzo Carignano u srcu grada, gdje je održano građansko vjenčanje u veličanstvenoj dvorani Sala dei Plebisciti. Slavlje je zaključeno ekskluzivnom večerom za pedesetak najbližih prijatelja i članova obitelji u legendarnom restoranu Del Cambio, nositelju Michelinove zvjezdice. Među uzvanicima su viđena i neka poznata lica iz svijeta mode, poput manekenki Carmen Kass i Mariacarli Boscono, dok je najavljeni dolazak Naomi Campbell izostao.

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Potvrda ljubavi, a ne novi početak

Inače, Eva i Gregorio upoznali su se 2001. godine u ligurskom obalnom mjestu Varigotti i od tada su nerazdvojni. Zajedno su dobili tri sina, Georgea, Philipea i Edwarda, koji su s ocem stigli na ceremoniju. Njihova veza izdržala je test vremena i svjetla reflektora, a odluka da se vjenčaju nakon toliko godina, kad je obitelj već odavno formirana, daje cijelom događaju posebnu težinu i značenje. Za Evu je ovo drugi brak; od 1996. do 1998. bila je u braku s Ticom Torresom, bubnjarom benda Bon Jovi. Gregorio, s druge strane, potječe iz ugledne torinske industrijske obitelji Marsiaj, vlasnika tvrtke Sabelt, što dodatno naglašava spoj internacionalnog glamura i čvrstih, lokalnih korijena koji ovaj par čini jedinstvenim.

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