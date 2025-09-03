Tko bi rekao da je u pedesetima? Eva Herzigova zablistala u baršunastoj haljini na crvenom tepihu

Dok su neke zvijezde birale dramatične volumene ili minimalističke detalje, ona se odlučila za čistu eleganciju: haljinu od crnog baršuna koja spaja luksuz i suvremeni dizajn

Na 82. izdanju Venecijanskog filmskog festivala supermodel Eva Herzigova zasjala je na crvenom tepihu u izdanju koje je osvojilo sve prisutne. Dok su neke zvijezde birale dramatične volumene ili minimalističke detalje, ona se odlučila za čistu eleganciju: haljinu od crnog baršuna koja spaja luksuz i suvremeni dizajn.

Profimedia

Model iz kolekcije Trussardi Archivio ističe se fluidnom siluetom koja prati tijelo s lakoćom i gracioznošću. Zlatni vez, poput zlatnih niti, stvara raskoš i prirodnost. Kroj haljine spaja suprotnosti – lagano naglašena ramena daju dozu snage, dok lepršava suknja unosi nježnost i ženstvenost. Rezultat je izgled koji se pamti po svojoj jednostavnoj i bezvremenskoj eleganciji.

Profimedia

Cijeli dojam dodatno su naglasili pažljivo odabrani detalji: metalik sandale i decentan nakit – blistavi, ali nenametljive naušnice i prstenje. Sve zajedno tvori skladnu cjelinu u kojoj glavnu riječ ima haljina.

Profimedia

Eva Herzigova tako je još jednom pokazala kako baršun, vječni simbol moći i profinjenosti, i dalje pronalazi nove interpretacije, potvrđujući svoju bezvremensku privlačnost.