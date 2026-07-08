Crna haljina ljeti? Apsolutni klasik koji nikad ne izlazi iz mode

Iako ljeto najčešće povezujemo sa svijetlim bojama, crna haljina i ove sezone potvrđuje svoj status bezvremenskog modnog klasika. U laganim materijalima i prozračnim krojevima jednako je praktična koliko i elegantna, a lako se prilagođava svakoj prilici

Ljetne temperature traže lagane, prozračne i praktične modne komade, a haljina je i ove sezone jedan od najvećih favorita. Bez obzira na to birate li ležerne dnevne kombinacije ili elegantnije outfite za večernje izlaske, upravo je haljina jedan od onih komada koji uz minimalno truda uvijek izgleda dotjerano. Zato ne čudi što su high street kolekcije i ovoga ljeta prepune modela za svaki stil i ukus.

Uz razigrane uzorke i svijetle tonove koji tradicionalno dominiraju ljetnom modom, svoje mjesto u kolekcijama ponovno je pronašla i bezvremenska crna haljina. Iako se često povezuje s hladnijim dijelom godine, u ljetnim kolekcijama dolazi u laganim materijalima poput lana, pamuka i viskoze te osvaja jednostavnošću i elegancijom. Dostupna je u mini, midi i maxi duljinama, a posebno su popularni minimalistički modeli s tankim naramenicama, kao i haljine otvorenih leđa te boho modeli s romantičnim detaljima.

Crna haljina jedan je od rijetkih komada koji se s lakoćom prilagođava svakoj prilici. Tijekom dana može se nositi uz ravne sandale, natikače ili tenisice, dok će za večernje kombinacije biti dovoljan par elegantnih sandala i upečatljiv nakit. Odlično se slaže i s pletenim torbama, šeširima od rafije te drugim ljetnim modnim dodacima koji joj daju opušteniji, sezonski karakter.

Ako tražite model koji ćete moći nositi iz ljeta u ljeto, crna haljina uvijek je siguran izbor. U nastavku donosimo najljepše modele iz aktualne ponude high street brendova.

COS - 89 €

COS - 149 €

COS - 89 €

COS - 89 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 39,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €