Massimo Dutti ima jedno od najboljih ljetnih sniženja – donosimo favorite

Ljetna sniženja idealna su prilika za pametnu kupnju i ulaganje u kvalitetne komade koji će se nositi godinama. Upravo zato zavirili smo u ponudu Massimo Duttija, brenda poznatog po bezvremenskom dizajnu i kvalitetnim materijalima, te izdvojili favorite koje se isplati uloviti dok su na popustu

Ljetna sniženja u punom su jeku, a upravo je ovo razdoblje idealno za kupnju onih malo kvalitetnijih komada koje ćete nositi godinama. Umjesto impulzivnog biranja trendovskih modela, mnogi upravo sada ulažu u kvalitetnije odjevne predmete, obuću i modne dodatke koji će ostati jednako nosivi i aktualni i sljedećih sezona. Među brendovima koji se posebno ističu kada su u pitanju takve kupnje svakako je Massimo Dutti, čije je ljetno sniženje odlična prilika za osvježavanje garderobe uz značajne uštede. Popusti trenutačno se penju i do 50 posto na odabrane modele.

Massimo Dutti

Massimo Dutti već godinama njeguje estetiku bezvremenske elegancije i tihog luksuza. Njihove kolekcije karakteriziraju kvalitetni materijali poput lana, pamuka i kože, profinjene siluete te klasični krojevi koji nadilaze sezonske trendove. Upravo zbog nešto više početne cijene, u Massimo Duttiju se najviše isplati kupovati upravo tijekom sezonskih sniženja, kada se vrhunski komadi mogu pronaći po znatno povoljnijim cijenama.

Massimo Dutti

Massimo Dutti

Ako planirate osvježiti garderobu, sada je pravo vrijeme da obratite pozornost na lanene košulje i hlače, kvalitetne blejzere, kožne sandale, mokasinke, torbe ili elegantne haljine. Riječ je o komadima koji će se lako uklopiti u postojeću garderobu te će jednako dobro funkcionirati tijekom ljeta, ali i u prijelaznim mjesecima.

U nastavku donosimo naše favorite s Massimo Dutti sniženja – od bezvremenskih modnih klasika do sezonskih komada koje vrijedi uloviti prije nego što nestanu s polica.

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 39,95 €

Massimo Dutti - 39,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 39,95 €

Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 45,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 39,95 €

Massimo Dutti - 39,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 39,95 €

Massimo Dutti - 22,95 €

Massimo Dutti - 29,95 €

Massimo Dutti - 49,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €