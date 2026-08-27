Moda
PRE-FALL KOLEKCIJA

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni

Žena.hr
27. kolovoza 2026.
COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS
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Ljeto polako ide prema kraju, a prijelazni period idealan je za slojevito odijevanje i svestrane komade koje ćemo nositi sve do jeseni. COS je predstavio pre-fall kolekciju punu takvih favorita, a mi smo izdvojili komade koji su nam posebno zapeli za oko

Ljeto polako ide prema svom kraju, a pred nama je prijelazni period u kojem jutra i večeri postaju svježiji, dok su dani još uvijek dovoljno topli za laganije kombinacije. Upravo zato odijevanje u ovom razdoblju može biti mali izazov - potrebno je pronaći komade koji će funkcionirati sada, ali i u prvim jesenskim danima. Lagane jakne, košulje, midi haljine, tanko pletivo i baloneri pritom postaju idealni saveznici.

Među brendovima koji su i ove sezone pripremili odlične komade za prijelaz iz ljeta u jesen ističe se COS. Brend je predstavio svoju pre-fall kolekciju koja donosi brojne minimalističke i bezvremenske komade, upravo stvorene za prijelazni period. Kolekcija se oslanja na jednostavne krojeve, kvalitetne materijale i uglavnom neutralnu paletu, pa se većina komada lako može kombinirati na različite načine.

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS

U ponudi se tako mogu pronaći lagane jakne koje ćemo nositi preko ljetnih haljina, elegantne midi haljine, tanke veste i pletivo, ali i klasične bluze i košulje koje će osvježiti jesensku garderobu. Tu su i baloneri, jedan od onih klasika kojem se vraćamo svake jeseni, kao i cipele i torbe koje će zaokružiti prijelazne kombinacije. Posebno nam se sviđaju komadi koji izgledaju dovoljno elegantno za gradske kombinacije, ali su istovremeno dovoljno praktični za svakodnevno nošenje.

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS

Ako već razmišljate o jesenskom osvježenju garderobe, vrijedi zaviriti u pre-fall ovog popularnog brenda. U nastavku donosimo naše favorite - komade koje možemo nositi već sada, ali i bez problema uklopiti u garderobu za prve jesenske dane.

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 89 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 39 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 89 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 89 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 69 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 129 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS, košulja - 89 € i hlače - 89 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 89 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 249 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 99 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 249 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 79 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 99 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS -229 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 229 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 99 €

COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni
COS - 89 €

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PRE-FALL KOLEKCIJA
COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni