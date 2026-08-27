COS ima odlične komade za prijelazni period: Ovo su naši favoriti za kraj ljeta i početak jeseni

Ljeto polako ide prema kraju, a prijelazni period idealan je za slojevito odijevanje i svestrane komade koje ćemo nositi sve do jeseni. COS je predstavio pre-fall kolekciju punu takvih favorita, a mi smo izdvojili komade koji su nam posebno zapeli za oko

Ljeto polako ide prema svom kraju, a pred nama je prijelazni period u kojem jutra i večeri postaju svježiji, dok su dani još uvijek dovoljno topli za laganije kombinacije. Upravo zato odijevanje u ovom razdoblju može biti mali izazov - potrebno je pronaći komade koji će funkcionirati sada, ali i u prvim jesenskim danima. Lagane jakne, košulje, midi haljine, tanko pletivo i baloneri pritom postaju idealni saveznici.

Među brendovima koji su i ove sezone pripremili odlične komade za prijelaz iz ljeta u jesen ističe se COS. Brend je predstavio svoju pre-fall kolekciju koja donosi brojne minimalističke i bezvremenske komade, upravo stvorene za prijelazni period. Kolekcija se oslanja na jednostavne krojeve, kvalitetne materijale i uglavnom neutralnu paletu, pa se većina komada lako može kombinirati na različite načine.

COS

U ponudi se tako mogu pronaći lagane jakne koje ćemo nositi preko ljetnih haljina, elegantne midi haljine, tanke veste i pletivo, ali i klasične bluze i košulje koje će osvježiti jesensku garderobu. Tu su i baloneri, jedan od onih klasika kojem se vraćamo svake jeseni, kao i cipele i torbe koje će zaokružiti prijelazne kombinacije. Posebno nam se sviđaju komadi koji izgledaju dovoljno elegantno za gradske kombinacije, ali su istovremeno dovoljno praktični za svakodnevno nošenje.

COS

Ako već razmišljate o jesenskom osvježenju garderobe, vrijedi zaviriti u pre-fall ovog popularnog brenda. U nastavku donosimo naše favorite - komade koje možemo nositi već sada, ali i bez problema uklopiti u garderobu za prve jesenske dane.

COS - 89 €

COS - 39 €

COS - 89 €

COS - 89 €

COS - 69 €

COS - 129 €

COS, košulja - 89 € i hlače - 89 €

COS - 89 €

COS - 249 €

COS - 99 €

COS - 249 €

COS - 79 €

COS - 99 €

COS -229 €

COS - 229 €

COS - 99 €

COS - 89 €

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