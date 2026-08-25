Moda
ZA LJETO I PRIJELAZNI PERIOD

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve

Žena.hr
25. kolovoza 2026.
Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Zara
Google Dodaj žena.hr među omiljene izvore na Googleu
Tanki pleteni pulover jedan je od onih bezvremenskih komada koje vrijedi imati pri ruci tijekom cijelog ljeta, ali i u prijelaznom razdoblju. Chic, svestran i jednostavan za kombiniranje, savršeno se uklapa u estetiku tihog luksuza

Iako smo na samom vrhuncu ljeta, u kolekcije high street brendova već su polako počeli stizati komadi koji će nas pratiti i tijekom prijelaznog razdoblja i prvih jesenskih dana. Među njima se posebno ističu tanki pleteni puloveri – lagani, prozračni i dovoljno svestrani da ih možete nositi već sada, a kada temperature počnu lagano padati, samo će postati još važniji dio svakodnevnih kombinacija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Monikh (@monikh)

Elegantni i praktični, idealni su za večernje šetnje, odlazak na more, boravak u klimatiziranim prostorima ili svježija jutra. Jedna od najvećih prednosti tankih pulovera je njihova svestranost. Odlično se slažu s lanenim hlačama širokog kroja, satenskim hlačama koje su posljednjih sezona postale nezaobilazan dio garderobe, ali i s bermudama, trapericama ili jednostavnim slip suknjama. Tanki pulover može se nositi ležerno prebačen preko ramena, vezan oko struka ili kao glavni komad outfita, a u svakoj će kombinaciji ostaviti dojam nenametljive elegancije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Mila Anna (@stylemilaglow)

Radi svega navedenog tanki pleteni pulover savršeno se uklapa u estetiku tihog luksuza. Umjesto upečatljivih uzoraka i detalja, naglasak je na kvalitetnim materijalima poput finog pamuka ili lana, te pročišćenim krojevima koji izgledaju luksuzno bez pretjerivanja. Posebno su popularni modeli u neutralnim i zemljanim tonovima poput bijele, bež, boje pijeska, maslinastozelene i smeđe, nijansama koje se lako kombiniraju i svakom outfitu daju dozu profinjenosti, ali i onog nenametljivog rustikalnog šarma.

Riječ je o komadu koji ćete jednako rado nositi i za nekoliko mjeseci, kada temperature malo padnu. Upravo zato tanki pleteni pulover jedna je od najboljih modnih investicija – bezvremenski je, chic i dovoljno svestran da vas prati kroz više sezona. U nastavku izdvajamo najljepše modele iz aktualne ponude koji će se lako uklopiti u svaki stil i garderobu.

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
H&M - 29,99 €

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Reserved - 19,99 €

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Reserved - 17,99 €

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Massimo Dutti - 70 €

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Massimo Dutti - 50 €

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Massimo Dutti - 80 €

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Massimo Dutti - 80 €

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Massimo Dutti - 70 €

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Massimo Dutti - 50 €

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Zara - 29,95 €

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Zara - 29,95 €

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Zara - 19,95 €

Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve
Zara - 29,95 €

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!

Pročitajte još o:
Tanko PletivoHigh Street PonudaPrijelazni PeriodLjetne Kombinacije
Najčitanije
Iz naše mreže
×
ZA LJETO I PRIJELAZNI PERIOD
Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve