Tihi luksuz u najjednostavnijem izdanju: Tanki pleteni puloveri koji pristaju uz sve

Tanki pleteni pulover jedan je od onih bezvremenskih komada koje vrijedi imati pri ruci tijekom cijelog ljeta, ali i u prijelaznom razdoblju. Chic, svestran i jednostavan za kombiniranje, savršeno se uklapa u estetiku tihog luksuza

Iako smo na samom vrhuncu ljeta, u kolekcije high street brendova već su polako počeli stizati komadi koji će nas pratiti i tijekom prijelaznog razdoblja i prvih jesenskih dana. Među njima se posebno ističu tanki pleteni puloveri – lagani, prozračni i dovoljno svestrani da ih možete nositi već sada, a kada temperature počnu lagano padati, samo će postati još važniji dio svakodnevnih kombinacija.

Elegantni i praktični, idealni su za večernje šetnje, odlazak na more, boravak u klimatiziranim prostorima ili svježija jutra. Jedna od najvećih prednosti tankih pulovera je njihova svestranost. Odlično se slažu s lanenim hlačama širokog kroja, satenskim hlačama koje su posljednjih sezona postale nezaobilazan dio garderobe, ali i s bermudama, trapericama ili jednostavnim slip suknjama. Tanki pulover može se nositi ležerno prebačen preko ramena, vezan oko struka ili kao glavni komad outfita, a u svakoj će kombinaciji ostaviti dojam nenametljive elegancije.

Radi svega navedenog tanki pleteni pulover savršeno se uklapa u estetiku tihog luksuza. Umjesto upečatljivih uzoraka i detalja, naglasak je na kvalitetnim materijalima poput finog pamuka ili lana, te pročišćenim krojevima koji izgledaju luksuzno bez pretjerivanja. Posebno su popularni modeli u neutralnim i zemljanim tonovima poput bijele, bež, boje pijeska, maslinastozelene i smeđe, nijansama koje se lako kombiniraju i svakom outfitu daju dozu profinjenosti, ali i onog nenametljivog rustikalnog šarma.

Riječ je o komadu koji ćete jednako rado nositi i za nekoliko mjeseci, kada temperature malo padnu. Upravo zato tanki pleteni pulover jedna je od najboljih modnih investicija – bezvremenski je, chic i dovoljno svestran da vas prati kroz više sezona. U nastavku izdvajamo najljepše modele iz aktualne ponude koji će se lako uklopiti u svaki stil i garderobu.

H&M - 29,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved - 17,99 €

Massimo Dutti - 70 €

Massimo Dutti - 50 €

Massimo Dutti - 80 €

Massimo Dutti - 80 €

Massimo Dutti - 70 €

Massimo Dutti - 50 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 19,95 €

Zara - 29,95 €

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