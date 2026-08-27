Imate kovrčavu kosu? Ova metoda mijenja sve: Zaboravite četke i klasične šampone

Mnoge žene godinama pokušavaju ukrotiti neposlušne kovrče, a odgovor se možda krije u potpuno drugačijem pristupu njezi. Curly Girl metoda promijenila je način na koji mnogi gledaju na prirodnu teksturu kose

Borite li se s neukrotivom kosom, suhoćom i manjkom definicije? Ako je vaša kosa prirodno valovita ili kovrčava, vjerojatno ste isprobali bezbroj proizvoda u potrazi za savršenim rješenjem. No, što ako ključ nije u novom skupom proizvodu, već u potpunoj promjeni pristupa njezi? Curly Girl metoda (CGM) nije samo rutina, već filozofija koja slavi prirodnu teksturu kose, učeći nas kako je njegovati, a ne ukrotiti.

Što je zapravo 'Curly Girl' metoda?

Metodu je osmislila i popularizirala frizerka Lorraine Massey, autorica knjige "Curly Girl: The Handbook", primijetivši da tradicionalni proizvodi i tehnike njege, stvoreni primarno za ravnu kosu, često nanose više štete nego koristi kovrčama. Kovrčava kosa je, zbog svoje strukture, po prirodi sklonija suhoći. Prirodna ulja s vlasišta teže putuju niz spiralnu vlas, ostavljajući dužinu i vrhove dehidriranima. Osnovna ideja metode je raditi s kosom, a ne protiv nje, pružajući joj maksimalnu hidrataciju i minimalno stresa kako bi pokazala svoj puni potencijal.

Popis za izbjegavanje: Ključni sastojci i navike

Prije nego što uronimo u korake, ključno je razumjeti čega se treba odreći. Uspjeh metode temelji se na eliminaciji štetnih sastojaka i praksi. Glavni krivci za beživotne kovrče često se kriju u našim kupaonskim ormarićima. Prvi na listi su sulfati, agresivni deterdženti prisutni u većini komercijalnih šampona. Iako stvaraju bogatu pjenu i osjećaj "škripave čistoće", oni s kose uklanjaju ne samo prljavštinu, već i prijeko potrebna prirodna ulja, ostavljajući je suhom, grubom i sklonom pucanju.

Odmah uz sulfate nalaze se silikoni, polimeri koji oblažu vlas kako bi stvorili iluziju glatkoće i sjaja. Problem je što većina silikona nije topiva u vodi, zbog čega se s vremenom nakupljaju na kosi, otežavaju je i sprječavaju prodiranje vlage. Jedini način za njihovo uklanjanje je korištenje šampona sa sulfatima, što stvara začarani krug isušivanja. Osim toga, metoda strogo zabranjuje korištenje alata za toplinsko oblikovanje poput pegli i uvijača, kao i češljanje ili četkanje suhe kose, što lomi vlasi i uništava prirodni oblik kovrča. Na listu nepoželjnih stavki dodaju se i isušujući alkoholi te klasični frotirski ručnici, čija gruba vlakna uzrokuju neželjeno kovrčanje.

Korak po korak: Kako započeti s njegom?

Proces se na prvu može činiti kompliciranim, no svodi se na nekoliko logičnih koraka.

Nulti korak: Reset pranje. Prije samog početka, potrebno je napraviti "reset" ili finalno pranje kose. Za to se koristi šampon koji sadrži sulfate, ali ne i silikone. Cilj je temeljito očistiti kosu od svih nakupljenih ostataka proizvoda i stvoriti čistu bazu za novi režim njege.

Prvi korak: Nježno čišćenje. Zaboravite na klasične šampone. Odsad se kosa čisti ili blagim šamponom bez sulfata, poznatim kao "low-poo", ili, što je još češće, samo regeneratorom. Ova tehnika, poznata kao "co-washing", najnježniji je način pranja. Regenerator se vrhovima prstiju temeljito umasirava u vlasište barem jednu minutu kako bi se mehanički uklonila nečistoća, a potom se ispire.

Drugi korak: Hidratacija i raščešljavanje. Nakon čišćenja, na kosu se nanosi izdašna količina regeneratora bez silikona, sve dok kosa ne postane skliska na dodir. Ovo je jedini trenutak kada se kosa smije raščešljavati - prstima ili češljem sa širokim zupcima, nježno prolazeći kroz pramenove od vrhova prema korijenu. Većina regeneratora se ispire, no dio se može ostaviti u kosi za dodatnu vlažnost.

Treći korak: Stiliziranje za definiciju. Ključ definiranih kovrča je nanošenje proizvoda za oblikovanje na potpuno mokru kosu, odmah nakon ispiranja regeneratora. Gel ili krema za kovrče nanose se tehnikom "gužvanja" (scrunching), pri čemu se pramenovi dlanovima podižu i stišću prema tjemenu. To potiče stvaranje i grupiranje kovrča.

Četvrti korak: Sušenje bez oštećenja. Umjesto grubog trljanja frotirskim ručnikom, višak vode nježno se upija pamučnom majicom ili ručnikom od mikrovlakana. Mnogi koriste tehniku "plopping", gdje se kosa umata u majicu na vrhu glave na 10-15 minuta. Kosu je najbolje ostaviti da se osuši na zraku. Ako koristite fen, obavezan je difuzor nastavak i najniža temperatura. Kada je kosa 100 posto suha, hrskavi sloj ("cast") koji gel stvara razbija se laganim gužvanjem, ostavljajući kovrče mekanima i definiranima.

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Strpljenje je ključ: Što očekivati i kada?

Važno je imati realna očekivanja. Rezultati neće doći preko noći. Kosi je potrebno vrijeme da se oporavi od godina tretiranja sulfatima i silikonima, a prijelazno razdoblje može potrajati i do nekoliko tjedana. U tom periodu kosa može djelovati masnije ili nedefinirano dok se ne uspostavi nova ravnoteža. Ovaj pristup njezi kose zahtijeva eksperimentiranje s različitim proizvodima i tehnikama kako biste otkrili što najbolje odgovara vašem tipu kovrča.

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