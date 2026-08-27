Sandra Bullock i Nicole Kidman ukrale show u Londonu: Dvije dive, dva potpuno različita glamurozna izdanja

Crveni tepih u Londonu dobio je dvostruku dozu holivudskog glamura, i to u dvije potpuno različite modne interpretacije. Sandra Bullock i Nicole Kidman pokazale su da nema samo jednog recepta za spektakularan izgled - jedna je odabrala odvažni leopard uzorak, a druga raskošnu svjetlucavu haljinu

Sandra Bullock i Nicole Kidman okupile su se u Londonu povodom europske premijere filma 'Practical Magic 2', a njihova su modna izdanja bila gotovo jednako zanimljiva kao i sam povratak kultnih filmskih junakinja. Glumice su na crveni tepih stigle u kreacijama koje su savršeno odražavale njihove različite modne estetike.

Dok je Sandra odabrala odvažnost i dramatične detalje, Nicole se odlučila za profinjeni sjaj i raskoš. Rezultat su dva potpuno različita, ali jednako dojmljiva looka.

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Sandra Bullock odvažila se na leopard uzorak

Sandra Bullock privukla je pažnju pripijenom korzetnom haljinom bez naramenica modne kuće Givenchy. Model iz kolekcije jesen/zima 2026. krasi upečatljiv leopard uzorak, dok je velika mašna na prednjem dijelu dodatno naglasila dramatičan karakter kreacije.

Glumica je odabrala i crne sandale s T-remenom na visoku petu, a cijeli look upotpunila je nakitom dizajnerice Jessice McCormack.

Leopard uzorak jedan je od onih modnih motiva koji se ne boje privući pažnju, a Sandra ga je nosila sa samopouzdanjem i dozom holivudskog glamura.

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Nicole Kidman zablistala u Chanelu

Nicole Kidman krenula je potpuno drugim modnim putem. Odabrala je dugu akvamarin haljinu modne kuće Chanel, prekrivenu svjetlucavim šljokicama koje su reflektirale svjetla objektiva.

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Posebno zanimljivi bili su slojevi zlatnih lančića i bisera koji su se spuštali preko korzeta i nadlaktica, dajući haljini dodatnu raskoš. Njezin look bio je elegantan, ženstven i dovoljno upečatljiv da bez problema konkurira glamuroznim izdanjima s najvećih holivudskih crvenih tepiha.

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Luksuzni sat kao komad nakita

Posebnu pažnju privlači i sat na zapešću Nicole Kidman - vintage OMEGA Constellation 'Manhattan' iz 1982. godine, koji više izgleda poput raskošne narukvice nego klasičnog sata. Model iz muzejske arhive izrađen je u kombinaciji 18-karatnog bijelog i žutog zlata, a krase ga deseci dijamanata na okviru, narukvici i brojčaniku, zbog čega je savršen završetak njezina glamuroznog izdanja.

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Ovaj tip sata-narukvice posebno se lijepo uklopio uz Chanelovu svjetlucavu haljinu i slojeve zlatnog nakita, pretvarajući ga u još jedan upečatljiv modni detalj, a ne samo funkcionalni dodatak.

Dvije modne filozofije, isti wow efekt

Iako su odabrale potpuno različite kreacije, Bullock i Kidman pokazale su koliko različito može izgledati večernji glamur. Sandra se oslonila na snažan uzorak, naglašenu siluetu i dramatične detalje, dok je Nicole odabrala nježniju boju, sjaj i raskošne modne dodatke.

Njihova pojava u Londonu tako je ponudila i malu modnu lekciju - nije potrebno slijediti ista pravila da biste izgledali spektakularno. Ponekad su upravo različitost i osobni stil ono što čini najbolji outfit.

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A kada se tome pridoda činjenica da se dvije filmske sestre nakon čak 27 godina vraćaju svojim kultnim ulogama, jasno je zašto je ova premijera bila jedan od najiščekivanijih modnih i filmskih trenutaka.

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