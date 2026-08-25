Klasik koji nikad ne izlazi iz mode: Prvi baloneri za jesen već su stigli

Baloner je jedan od onih bezvremenskih komada kojima se vraćamo svake jeseni. Praktičan, elegantan i lako nosiv, savršeno se uklapa u prijelaznu garderobu, a prvi modeli za novu sezonu već su stigli u high street trgovine

Baloner je jedan od onih modnih klasika kojima se iz sezone u sezonu uvijek iznova vraćamo. Praktičan je, elegantan i dovoljno svestran da se uklopi u gotovo svaki stil, pa ne čudi da je jedan od omiljenih komada za prijelazno razdoblje. Čim jutra i večeri postanu svježiji, ponovno dolazi u fokus.

I ove jeseni klasični modeli ostaju siguran izbor. Bež baloneri prepoznatljivog kroja, s remenom i širokim reverima, i dalje će biti među najpoželjnijima, no trendovi donose i nešto opuštenije verzije. Nositi će se oversized modeli širokih silueta i dužih krojeva, ali i kratki baloneri koji djeluju nešto modernije i ležernije. Uz bezvremenske bež i krem nijanse, posebno će dobro izgledati smeđi, maslinasti i crni modeli, pa će svatko lako pronaći verziju za sebe.

Iako ljeto još nije završilo, prve jesenske kolekcije već su stigle u high street trgovine, a s njima i prvi modeli balonera. Ako već polako slažete jesensku garderobu, pravo je vrijeme da pogledate ponudu jer se među novitetima već mogu pronaći vrlo zanimljivi modeli. U nastavku izdvajamo nekoliko naših favorita za ovu jesen.

Arket - 199 €

Arket - 279 €

Arket - 279 €

Mango - 69,99 €

Mango - 79,99 €

Massimo Dutti - 170 €

Massimo Dutti - 220 €

Massimo Dutti - 220 €

Massimo Dutti - 200 €

Massimo Dutti - 150 €

Sezane - 275 €

Sezane - 250 €

Zara - 49,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 59,95 €

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