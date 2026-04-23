Cipele s otvorenim prstima opet su hit - sada elegantnije nego ikad

'Peep-toe' cipele obilježile su rane dvijetisućite, no ove sezone vraćaju se u posve novom izdanju. Sudeći po kolekcijama renomiranih modnih kuća i stilu slavnih dama, nove verzije donose elegantnije, pročišćene siluete i naglasak na vrhunskim materijalima

Činilo se da su nepovratno ostale u modnoj prošlosti, no cipele s otvorenim prstima, poznate i kao 'peep-toe', vraćaju se na scenu snažnije no ikad. Ovaj komad obuće, koji suptilno otkriva tek dio prstiju, najavljen je kao jedan od vodećih trendova za proljetnu sezonu. Nove verzije ovih cipela donose osvježenje - znatno su elegantnije od modela koje pamtimo.

Moderni zaokret klasika

Iako ih najviše vežemo uz Y2K eru, kada su ih obožavale zvijezde poput Beyoncé i Fergie, povijest 'peep-toe' cipela seže mnogo dalje, sve do četrdesetih godina prošlog stoljeća. Tada su smatrane odvažnim i pomalo nekonvencionalnim odmakom od potpuno zatvorene obuće. Danas, gotovo stoljeće kasnije, dizajneri su im udahnuli novi život.

Vodeće modne kuće poput Miu Miu, Khaite i Tory Burch predstavile su svoje vizije ovog trenda, fokusirajući se na minimalistički dizajn, neutralne tonove i fine, meku kožu. Prada je čak posegnula u vlastitu arhivu iz 2008. godine kako bi oživjela neke od svojih kultnih modela. Rezultat je cipela koja spaja nostalgiju i suvremenu eleganciju, nudeći savršen balans između pokrivenosti i otkrivanja stopala, što je čini idealnom za prijelazno razdoblje.

Od stiletto potpetica do udobnih blok peta

Svestranost je ključna riječ koja opisuje ovogodišnji povratak cipela s otvorenim prstima. Dolaze u nizu različitih stilova, prilagođenih svakoj prigodi i ukusu.

Elegantne salonke i sandale s tankom, stiletto petom nameću se kao nepogrešiv izbor za večernje i svečanije prilike. Slavne glumice poput Cate Blanchett, Gabrielle Union i Sydney Sweeney već su prošetale crvenim tepisima u ovim profinjenim modelima, dok ih Olivia Munn kombinira u elegantnim dnevnim izdanjima.

Za one koji traže spoj stila i udobnosti, tu su modeli s blok petom. Stabilne i nosive tijekom cijelog dana, ove cipele idealne su za poslovne i ležerne kombinacije. Uz njih, popularnost ne gube ni modeli s punom petom, takozvane 'wedge' cipele, koje su dobile svoju 'peep-toe' verziju. Glumica Shailene Woodley viđena je na milanskom Tjednu mode upravo u takvom modelu, spojivši ga sa svilenom haljinom i pokazavši kako ovaj stil može izgledati iznimno moderno.

Kako ih nositi ove sezone

Jedna od najvećih prednosti ovog trenda je njegova prilagodljivost. Dok temperature još ne dopuštaju potpuno otvorenu obuću, možete ih stilizirati poput Hailey Bieber, uz tanke čarape ili prozirne najlonke, što daje dozu avangarde. Za ženstveniji izgled, isprobajte kombinaciju s čarapama s volanima, mini suknjom i predimenzioniranim sakoom.

S dolaskom toplijih dana, pokažite svježu pedikuru i uparite svoj omiljeni par s lepršavom midi haljinom ili pak [prigrlite pomalo kaotičnu "teoriju pogrešne cipele" i nosite ih uz bermude ili sportske kratke hlače. Za ležeran, a opet dotjeran izgled koji nikad ne izlazi iz mode, spojite ih s omiljenim trapericama i jednostavnom bijelom majicom.

U nastavku donosimo naših 17 favorita za ovo proljeće:

Kazar MAEVE visoke cipele s otvorenim prstima - 155 €

Call it Spring MILENAA visoke cipele s otvorenim prstima - 59,59 €

Friends Like These visoke cipele s otvorenim prstima, navy blue canvas - 56 €

Kennel + Schmenger visoke cipele s otvorenim prstima - 142,95 €

Mango kožne cipele s niskom blok petom - 29,99 €

Next visoke cipele s otvorenim prstima, rose pink suede - 33 €

Borovo crne lakirane cipele - 16,53 €

Fendi Arco kožne cipele na visokou petu - 896,96 €

Kennel + Schmenger ELSA visoke cipele s otvorenim prstima - 149,95 €

Khaite kožne natikače s punom petom otvorenih prstiju - 950 €

Chie Mihara RODEO krem cipele s otvorenim prstima - 275,95 €

Bata cipele s niskom petom i s otvorenim prstima - 39,99 €

Bata otvorene cipele s visokom petom - 55,99 €

Stradivarius otvorene cipele s visokom petom crvene - 29,99 €

Kazar ELEAN visoke cipele s otvorenim prstima - bež 145 €

Toteme baršunaste natikače s punom petom, otvorenih prstiju - 600 €