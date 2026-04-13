Povratak bezvremenskog modela: Derby cipele su novi favorit sezone

Nakon dugotrajne dominacije balerinki, ovog proljeća u prvi plan dolazi jedan klasičan, ali pomalo zaboravljen model – derby cipele. Elegantne, udobne i s dozom androginog šarma, ponovno su osvojile trendseterice i modne piste, najavljujući povratak bezvremenske estetike u svakodnevne kombinacije

Derby cipele, nekoć rezervirane za klasičan muški stil i formalne prilike, ovog se proljeća vraćaju u fokus modne scene – i to na velika vrata. Nakon dominacije balerinki i sportskih modela, trendseterice se okreću elegantnijim, ali i dalje praktičnim rješenjima, a upravo su derby cipele postale neočekivani favorit nove sezone.

Povijest ovog modela seže daleko u prošlost, a njezino porijeklo obavijeno je različitim teorijama. Jedna od najpoznatijih povezuje ih s Edward Smith-Stanleyjem, za kojeg su izrađene kao udobna, ali sofisticirana obuća. Druga verzija vodi nas do Gebharda Leberechta von Blüchera, koji je tražio funkcionalne cipele za vojnike. Bez obzira na točno podrijetlo, derby model je već u 19. stoljeću postao popularan izbor za sport i lov, da bi početkom 20. stoljeća pronašao svoje mjesto i u svakodnevnoj gradskoj modi.

Danas derby cipele doživljavaju novu interpretaciju – profinjeniju, laganiju i ženstveniju. Upravo takve modele obožavale su it cure poput Alexe Chung i Kate Moss još početkom 2010-ih, kada su ih nosile uz ležerne, boho chic kombinacije. Utjecaj njihovog stila ponovno je vidljiv i danas, kada se modni krugovi vraćaju toj estetici nenametljive elegancije.

Povratak derby cipela dodatno su potvrdile i modne piste za proljeće. Luksuzne modne kuće kao što su Ferragamo, JW Anderson i Simone Rocha uvrstili su ih u svoje kolekcije, dok su minimalističke verzije viđene i kod Jacquemusa i Lemaire. Posebno se ističu modeli od mekane kože, u svijetlim tonovima, koji savršeno utjelovljuju lakoću i svježinu proljetne sezone.

Za razliku od balerinki, koje često djeluju krhko i manje praktično, derby cipele nude stabilnost i udobnost bez odricanja od stila. Upravo ta ravnoteža između funkcionalnosti i estetike čini ih idealnim izborom za svakodnevne kombinacije – bilo da ih nosiš uz traperice, midi suknju ili opušteno odijelo.

U konačnici, derby cipele simboliziraju povratak klasičnim komadima s modernim zaokretom. Njihova svestranost i suptilna elegancija čine ih jednim od ključnih trendova ove sezone – savršenim izborom za sve koji žele izgledati dotjerano, a pritom zadržati dozu nonšalantnosti.

Arket - 159 €

Soeur - 275 €

Sezane - 170 €

