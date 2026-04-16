Od japanki do metalik modela: Ovo su sandale koje će obilježiti ljetnu sezonu

Prve sandale stigle su u ponudu brojnih high street brendova i najavile ključne trendove koji će obilježiti ljetnu sezonu – od popularnih japanki do ribarskih modela i efektnih metalik nijansi

Iako nas do početka ljeta dijeli još dva mjeseca, brojni modni brendovi svojim su kolekcijama već počeli nagovještavati dolazak toplijih dana. U kolekcijama su se pojavile prve sandale, podsjećajući nas da je sezona otvorene obuće sve bliže. Trendovi su i ove sezone prilično raznoliki, no istaknulo se nekoliko ključnih modela koji će obilježiti nadolazeće mjesece.

Kao jedan od najpopularnijih modela sandala ističu se japanke koje su već prošle sezone doživjele svojevrsni modni povratak u novim, svježim interpretacijama. Dolaze u različitim varijantama – od klasičnih ravnih modela do elegantnijih verzija s potpeticom, kao i u minimalističkim neutralnim tonovima ili efektnim bojama poput crvene koje privlače pažnju. Njihova je prednost to što su prilično svestrane i nosive u raznim prilikama - od dnevnih do večernjih kombinacija.

Uz japanke, nastavlja se popularnost ribarskih sandala koje su se već prošlih sezona nametnule kao jedan od ključnih modela. Iako ih karakterizira pomalo robusniji dizajn, fisherman sandale mogu jako dobro izgledati i s lepršavim haljinama, lanenim komadima ili traperom. Nadalje, kao pravi “it” komad za ovo ljeto ističu se sandale u metalik nijansama, osobito u zlatnoj boji, koje svakom outfitu daju dozu glamura i profinjenosti. Tu su i efektne sandale s kopčom kao zanimljivim detaljem, a koje su odličan izbor za svakodnevno nošenje. Sandale s tankim remenčićima dugo su vladale modnom scenom, no čini se da napokon padaju u drugi plan jer se u modu vraćaju modeli sa širokim remenom. Mogu se pronaći u ponudi mnogih brendova, a posebice efektno izgledaju u spoju s brušenom kožom.

Ponuda sandala u high street trgovinama uistinu je raznolika i zapravo nam potvrđuje da će i u sezoni pred nama u fokusu biti sloboda izbora i individualni stil. Bilo da preferiraš minimalističke modele, upečatljive boje ili statement dizajn, zasigurno ćeš pronaći modele koji će se savršeno uklopiti u tvoju proljetnu-ljetnu garderobu. Kako bismo ti olakšali izbor, u nastavku smo izdvojili naših 25 favorita iz aktualne ponude.

Arket - 190 €

Arket - 169 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

& Other Stories - 119 €

& Other Stories - 99 €

& Other Stories - 89 €

& Other Stories - 99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 22,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 35,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 35,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €