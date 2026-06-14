Nek se vide noge! Ove kratke haljine su kao stvorene za ljetne večeri

Ove godine high street brendovi donijeli su zaista bogat izbor kratkih haljina za sve stilove, a mi izdvajamo favorite koji su idealni za ljetne večernje izlaske

Ljeto je vrijeme dugih toplih večeri, spontanih izlazaka i druženja na otvorenom, a upravo zato svi tražimo modne komade u kojima ćemo se osjećati ugodno, izgledati dotjerano i bez puno truda složiti efektan outfit. Kada su u pitanju ljetni večernji izlasci, kratka haljina nameće se kao jedno od najboljih rješenja – dovoljno je prozračna da vam u njoj ne bude prevruće, a istovremeno uvijek izgleda ženstveno, stylish i pomalo glamurozno.

Ove sezone high street brendovi zaista su ponudili sjajne modele koji odgovaraju različitim stilovima i prigodama. U kolekcijama dominiraju lepršave boho haljine idealne za opuštene ljetne večeri, romantični modeli s volanima i laganim materijalima, ali i nešto odvažnije mini haljine koje su savršen izbor za večernje izlaske, partyje i posebne prilike.

Paleta boja nikad nije bila raznovrsnija pa se mogu pronaći modeli u klasičnoj crnoj i bijeloj, pastelnim nijansama, vibrantnim ljetnim tonovima, ali i haljine s razigranim printovima koji dodatno podižu cijeli look. Posebno se ističu minimalistički krojevi za ljubiteljice jednostavne elegancije, kao i modeli s efektnim detaljima poput nabora, asimetričnih krojeva, otvorenih leđa, volana ili zanimljivih tekstura koje outfitu daju dodatnu dozu karaktera.

Bez obzira preferirate li boho estetiku, klasičnu eleganciju ili nešto odvažnije modne kombinacije, kratka haljina ostaje jedan od onih komada kojem se iz ljeta u ljeto uvijek vraćamo. U nastavku donosimo naše high street favorite koji su savršen izbor za sve ljetne večernje izlaske.

Mango - 45,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 49,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 19,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €