Chic ljetne haljine koje izgledaju luksuzno? Pronašli smo ih u Massimo Duttiju

Nova ljetna kolekcija prepuna je chic komada, od sandala i torbi do prozračnih lanenih modela, no posebnu pažnju ovoga puta privukle su haljine koje izgledaju sofisticirano, ženstveno i savršeno za ljetne dane. Izdvojili smo favorite koji su nas odmah osvojili

Kad je riječ o high street brendovima koji uspješno spajaju eleganciju, kvalitetu i bezvremenski dizajn, teško je zaobići Massimo Dutti. Ovaj popularni španjolski brend već godinama osvaja ljubiteljice mode svojim sofisticiranim komadima koji na prvi pogled djeluju luksuzno, a posebno se ističe pažljivo biranim materijalima, kvalitetnom izradom i estetikom koja odolijeva prolaznim trendovima. Upravo zbog toga njihove kolekcije često izgledaju mnogo skuplje nego što zapravo jesu, što ih čini omiljenim izborom svih koji vole profinjen i minimalistički stil.

Ovosezonska ljetna kolekcija još jednom potvrđuje zašto se ovaj brend nalazi među favoritima kada su u pitanju elegantni, ali nosivi komadi za svaki dan. Od chic sandala i efektnih torbi do prozračnih lanenih kompleta koji su idealni za visoke temperature, ponuda je prepuna komada koji savršeno odgovaraju ljetnoj garderobi. Posebno nas je oduševila raznolikost modela koji odišu jednostavnošću, ali istovremeno izgledaju iznimno sofisticirano.

Ipak, najveću pažnju ovog ljeta privlače haljine koje su, očekivano, jedan od najjačih aduta kolekcije. U ponudi se mogu pronaći ležerni modeli savršeni za svakodnevne kombinacije, minimalističke haljine koje bez problema možete nositi i u poslovnim prilikama, ali i elegantniji krojevi idealni za večernje izlaske, ljetne evente ili posebne prilike. Dominiraju prirodni materijali, neutralne nijanse, fluidne siluete i krojevi koji istovremeno djeluju ženstveno, moderno i nenametljivo chic.

Ako ste u potrazi za haljinom koja izgleda sofisticirano, lako se kombinira i može se nositi tijekom cijelog ljeta, nova kolekcija brenda Massimo Dutti definitivno zaslužuje vašu pažnju. U nastavku donosimo naših 15 favorita koje bismo rado dodale u svoju ljetnu garderobu.

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €