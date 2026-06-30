Brend Arilu donosi novu mini kolekciju ruksaka: Nećete vjerovati od čega su napravljeni

Arilu ruksaci napravljeni su po mjeri svake urbane žene: praktični su, imaju mnoštvo pretinaca i najvažnije - unikatni su

Lana Kralj (35), mlada Zagrepčanka koja stoji iza brenda Arilu dizajn - Brand održive mode, pod sloganom "Ostavi utisak, a ne otisak", nudi unikatne komade izrađene od rabljene odjeće ili odbačenih materijala, čime se suprotstavlja masovnoj proizvodnji i modnoj uniformiranosti koje smo postali robovi.

U intervjuu za Žena.hr, Lana je ispričala svoju priču - odakle njezina ljubav prema upcyclingu, trendu ponovnog korištenja stare odjeće. Naime, dizajneri se sve više vraćaju konceptu održive i spore mode. Ona podrazumijeva kvalitetniju izradu, dugotrajnije komade i odgovorniji odnos prema proizvodnji i potrošnji, čime se smanjuje višak odjevnih komada i negativan utjecaj na okoliš.

"Godinama sam radila u tekstilnoj industriji i ono što me najviše smetalo je način na koji industrija nimalo ne misli o okolišu. Stvaraju se ogromne količine otpada i nitko tome ne pridaje previše pažnje. Što sam starija to sam svjesnija našeg osobnog utjecaja i odabira koje možemo donositi u raznim segmentima te biram živjeti što je održivije moguće. Oduvijek nekako skupljam materijale i odjeću s ciljem da što više toga iskoristim te mi je nekako logično došla ideja da pokrenem vlastiti brend koji će u poslovanju koristiti resurse koji još imaju puno toga za dati i mogu ispričati neku novu priču, umjesto da samo završe na otpadu", ispričala je tada Lana, koja starim tkaninama daje novi život - i to u obliku ruksaka.

Privatna arhiva

Arilu ruksaci napravljeni su po mjeri svake urbane žene: praktični su, imaju mnoštvo pretinaca i najvažnije - unikatni su.

"Trenutno sam se opredijelila za ruksake jer sam došla do zaključka da to najviše volim raditi. U početku sam šivala razne odjevne predmete, najčešće jakne te sam kombinirala različite krojeve, tehnike kao patchwork i zero waste iskorištavanje i najmanjih komadića materijala. S vremenom sam uvidjela da se ipak često dosta opterećujem odabirom kroja te da se trudim naći nešto za svakoga što je prilično izazovno kad radiš s malim količinama materijala. Zato sam se opredijelila za ruksake, ali s vremenom vjerujem da ću dodavati i različite dizajne torba. Osnova mog dizajna je da ostavlja jak utisak, ali ne i otisak", kaže Lana koja je ekskluzivno za Žena.hr predstavila svoju novu kolekciju.

Privatna arhiva

"Mini kolekcija Chaterina je nastala od uzoraka tkanine za tapeciranje - ime je dobila prema šifri iz dućana koji su bili na tim materijalima. Iako nikada nisu postali nasloni stolaca ili fotelja, sačuvali su svoju ljepotu i karakter. Umjesto da ostanu zaboravljeni, dobivaju novi život. Od uzoraka prošlosti nastaju tri ruksaka za buduće avanture. U njima će se nositi knjige, sitnice, uspomene i nove priče. Početna je ideja bila da postanu dio nečijeg doma, ali oni sada kreću u svijet – kao podsjetnik da vrijedne stvari ne zastarijevaju, nego se mijenjaju, prilagođavaju i nastavljaju živjeti u novom obliku", opisala je dizajnerica novu mini kolekciju koja se sastoji od triju ruksaka: "Mini kolekcija dolazi u tri šarena ruksaka Chaterina Red, Chaterina Orange, Chaterina Yellow."

"Stvaranje kolekcije je bio veoma zabavan proces u kojem sam se igrala sa bojama zahvaljujući dvostranom materijalu s kojim sam mogla dati punu slobodu svojoj kreativnosti. U svijetu prekomjerne proizvodnje biram suprotan put. Stvaram mini kolekcije jer vjerujem da ljepota ne treba nastajati u tisućama primjeraka. Svaki ruksak nosi dio prošlosti, a ograničen broj komada podsjeća nas da vrijednost često leži upravo u rijetkosti, pažnji i namjeri s kojom je nešto stvoreno", kaže vlasnica brenda Arilu.