Ljeto je najljepše u bijelim haljinama i zato donosimo izbor iz trenutačne ponude

Bijela ljetna haljina jedan je od rijetkih komada koji nikada ne izlazi iz mode. Bez obzira na trendove, svake se sezone vraća u novim krojevima i materijalima, a zahvaljujući svojoj bezvremenskoj estetici ostaje jedan od najboljih modnih odabira i dugoročna investicija

Iako se ljeto polako bliži kraju, sada je idealan trenutak za kupnju bijele haljine. Riječ je o komadu koji nije rezerviran samo za jednu sezonu, već se iz godine u godinu vraća kao nezaobilazan dio ljetne garderobe. Klasična, elegantna i lako prilagodljiva različitim stilovima, bijela haljina uvijek izgleda svježe, sofisticirano i nenametljivo chic.

Njezina najveća prednost upravo je bezvremenski karakter. Dovoljno je promijeniti sandale, torbu ili nakit kako bi ista haljina dobila potpuno novo izdanje, bilo da je nosite na gradskoj kavi, godišnjem odmoru, večeri uz more ili nekoj svečanijoj prigodi. Aktualne kolekcije donose zaista raznoliku ponudu pa će svatko pronaći model za sebe. Ljubiteljice romantične estetike mogu birati haljine s volanima, čipkastim detaljima, vezom i puf rukavima, dok će one koje preferiraju jednostavniji izgled posegnuti za čistim linijama i minimalističkim krojevima.

Posebno su popularni modeli od lana i pamuka koji su prozračni i ugodni za nošenje tijekom visokih temperatura. U ponudi su i razigrane kratke haljine, savršene za svakodnevne kombinacije, ali i dugi lepršavi modeli koji ostavljaju dojam elegancije bez previše truda. Boho siluete i ove su sezone zauzimaju važno mjesto, dok jednostavne slip i A-kroj haljine potvrđuju da je minimalizam uvijek siguran izbor.

Bez obzira na to birate li romantičan ili suvremen izgled, bijela haljina komad je kojem ćete se vraćati svakog ljeta. Upravo zato izdvojili smo najljepše modele iz aktualnih high street kolekcija koji će jednako dobro izgledati ove sezone, ali i idućih godina.

Pull&Bear - 29,99 €

Pull&Bear - 29,99 €

Arket - 79 €

Arket - 79 €

C&A - 35,99 €

C&A - 35,99 €

C&A - 25,99 €

C&A - 19,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 49,99 €

Zara - 45,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

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